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Появились новые подробности об электрическом Mercedes-Benz GLB

Стало известно, что электрический вариант Mercedes-Benz GLB, будет поддерживать заряд мощностью до 320 кВт, благодаря использованию новой 800-вольтовой архитектуры платформы MMA. Запас хода модели на одном заряде составит до 750 километров.
Шпионы заметили электрический Mercedes-Benz GLB - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип электрического Mercedes-Benz GLB

Даниил Северенчук
logo25 декабря, 16:50
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Ранее в сети появились шпионские снимки тестового прототипа обновленного бензинового GLB. Как сообщает Carscoops, теперь шпионы поделились серией новых снимков, на которых замечена электрическая версия модели. Как и вариант с ДВС, электрический эквивалент дебютирует в 2026 году и в его основу положена платформа MMA.

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На фотографиях заметно, что EV имеет черную полосу вокруг решетки радиатора и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями в форме треугольной звезды, имитирующий дизайн, впервые представленный в концепте CLA, который станет общей чертой стиля каждой модели Mercedes-Benz следующего поколения.

Кроме того, кроссовер имеет панорамную крышу, рейлинги и новые задние фонари, форма которых скрыта под камуфляжем. На шпионских снимках также можно увидеть интерьер, где видно часть панели цифровых приборов.

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Заметно, что компания изменила концепцию салона, соединив цифровую панель приборов и экран информационно-развлекательной системы. Известно, что батарея авто будет способна поддерживать заряд в 320 кВт. Этого будет достаточно, чтобы получить 400 километров запаса хода всего за 15 минут.

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