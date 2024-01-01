Производитель "звезды" Mercedes-Benz становится банкротом

Основанная в 1796 году, Герхарди начала производить металлические изделия, до того, как попасть на послевоенный автомобильный бум в Германии. Его мастерство литья под давлением и горячего тиснения сделали его надежным поставщиком решеток, ручек и хромированной отделки для Mercedes-Benz Group AG.

Но в прошлом месяце, после затяжного периода роста расходов и уменьшения спроса, компания подала заявление о банкротстве, погрузив своих 1500 сотрудников в неопределенное будущее, сообщает Bloomberg.

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Gerhardi - компания, много лет производившая пластиковую звезду, установленную на решетке седанов Mercedes, является одним из сотен небольших производителей в европейской автомобильной цепочке поставок, которые пытаются остаться на плаву. Ведь автопроизводители сокращают производство, чтобы справиться со слабыми продажами и переходом на электромобили. С болезненными сокращениями, запланированными на Volkswagen AG, Stellantis NV и Ford Motor Co., их ситуация может ухудшиться.

В этом году европейские производители запчастей объявили о сокращении 53 300 рабочих мест, большинство из которых в Германии, по данным отраслевого лобби CLEPA. Это больше, чем во время пандемии коронавируса, когда фабрики и выставочные залы закрывались на месяцы.

Автомобильные поставщики нанимают около 1,7 миллиона работников по всему Европейскому Союзу и тратят около 30 миллиардов евро (31,2 миллиарда долларов) ежегодно на исследования и разработки. Они варьируются от крупных конгломератов, таких как немецкая Robert Bosch GmbH, до сотен меньших скрытых чемпионов, которые часто являются экономической основой их общин.

По данным консалтинговой фирмы McKinsey, один из пяти поставщиков автомобилей ожидает потерять деньги в следующем году после того, как две трети сообщили о марже 5% или меньше в 2024 году.

Напомним, как решают проблему в Volkswagen AG

Кроме этого производителя, проблемы возникают у других известных поставщиков автокомпонентов: