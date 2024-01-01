Виробник "зірки" Mercedes-Benz стає банкрутом

Заснована в 1796 році, Герхарді почала виготовляти металеві вироби, перш ніж з'їздити на післявоєнний автомобільний бум Німеччини. Його майстерність лиття під тиском та гарячого тиснення зробили її надійним постачальником решіток, ручок та хромованої обробки для Mercedes-Benz Group AG.

Але минулого місяця, після затяжного періоду зростання витрат та в'янення попиту, компанія подала заяву про банкрутство, зануривши своїх 1500 співробітників у невизначене майбутнє, повідомляє Bloomberg.

Також цікаво італійська компанія врятувала Recaro від банкрутства

Gerhardi - компанія, яка багато років виробляє пластикову зірку, встановленою на решітці седанів Mercedes, є одним із сотень невеликих виробників у європейському автомобільному ланцюжку поставок, які намагаються залишитися на плаву. Адже автовиробники скорочують виробництво, щоб впоратися зі слабкими продажами та переходом на електромобілі. З болючими скороченнями, запланованими на Volkswagen AG, Stellantis NV та Ford Motor Co., їхня ситуація може погіршитися.

Цього року європейські виробники запчастин оголосили про скорочення 53 300 робочих місць, більшість з яких у Німеччині, за даними галузевого лобі CLEPA. Це більше, ніж під час пандемії коронавірусу, коли фабрики та виставкові зали закривалися на місяці.

Автомобільні постачальники наймають близько 1,7 мільйона працівників по всьому Європейському Союзу і витрачають близько 30 мільярдів євро (31,2 мільярда доларів) щороку на дослідження та розробки. Вони варіюються від великих конгломератів, таких як німецька Robert Bosch GmbH, до сотень менших прихованих чемпіонів, які часто є економічною основою їхніх громад.

За даними консалтингової фірми McKinsey, один з п'яти постачальників автомобілів очікує втратити гроші наступного року після того, як дві третини повідомили про маржу 5% або менше у 2024 році.

Нагадаємо, як вирішують проблему в Volkswagen AG

Окрім цього виробника, проблеми виникають у інших відомих постачальників автокомпонентів: