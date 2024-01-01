Виробник "зірки" Mercedes-Benz стає банкрутом

ФОТО: Mercedes-Benz|
Логотип компанії виготовлявся заводом з віковими традиціями
Заснована в 1796 році, Герхарді почала виготовляти металеві вироби, перш ніж з'їздити на післявоєнний автомобільний бум Німеччини. Його майстерність лиття під тиском та гарячого тиснення зробили її надійним постачальником решіток, ручок та хромованої обробки для Mercedes-Benz Group AG.
Але минулого місяця, після затяжного періоду зростання витрат та в'янення попиту, компанія подала заяву про банкрутство, зануривши своїх 1500 співробітників у невизначене майбутнє, повідомляє Bloomberg.
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Gerhardi - компанія, яка багато років виробляє пластикову зірку, встановленою на решітці седанів Mercedes, є одним із сотень невеликих виробників у європейському автомобільному ланцюжку поставок, які намагаються залишитися на плаву. Адже автовиробники скорочують виробництво, щоб впоратися зі слабкими продажами та переходом на електромобілі. З болючими скороченнями, запланованими на Volkswagen AG, Stellantis NV та Ford Motor Co., їхня ситуація може погіршитися.
Цього року європейські виробники запчастин оголосили про скорочення 53 300 робочих місць, більшість з яких у Німеччині, за даними галузевого лобі CLEPA. Це більше, ніж під час пандемії коронавірусу, коли фабрики та виставкові зали закривалися на місяці.
Автомобільні постачальники наймають близько 1,7 мільйона працівників по всьому Європейському Союзу і витрачають близько 30 мільярдів євро (31,2 мільярда доларів) щороку на дослідження та розробки. Вони варіюються від великих конгломератів, таких як німецька Robert Bosch GmbH, до сотень менших прихованих чемпіонів, які часто є економічною основою їхніх громад.
За даними консалтингової фірми McKinsey, один з п'яти постачальників автомобілів очікує втратити гроші наступного року після того, як дві третини повідомили про маржу 5% або менше у 2024 році.
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Окрім цього виробника, проблеми виникають у інших відомих постачальників автокомпонентів:
- Французька Forvia SE, виробник компонентів для Stellantis та Volkswagen, скорочує тисячі робочих місць, оскільки перехід на електромобілі робить трансмісії та вихлопні системи, не потрібними.
- Шведський виробник акумуляторів Northvolt AB постраждав після того, як уряди відкликали субсидії, а продажі зросли.
- Німецька Webasto SE, яка виробляє деталі, включаючи дахи автомобілів та системи опалення, стикається з потенційною реструктурицією боргу на суму понад 1 мільярд євро після значних витрат на нові продукти.
- ZF Friedrichshafen — великий виробник автомобільних трансмісій, які не потрібні в електромобілях – оголосив про план компанії скоротити робочу силу майже вдвічі, до 14 000 осіб.
- Delgrosso, виробник фільтрів, який постачає завод Fiat, збанкрутував на початку цього року, звільнивши сотні працівників.
- CLN-Coils Lamiere Nastri SpA, яка виготовляє колеса та сталеві деталі кузова для Stellantis, працює над планом реструктуризації.