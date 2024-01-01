Mercedes-Benz тестирует новый GLB

Как сообщает Carscoops, новая платформа Mercedes MMA обеспечит более широкую линейку мягких гибридов и полностью электрических силовых агрегатов. Как известно, немецкий автопроизводитель прекратит производство A-Class и B-Class в конце их текущего жизненного цикла, однако будущая линейка компактных автомобилей останется сильной.

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Кроме электрических CLA и будущей модели Shooting Brake, присоединятся новые внедорожники GLA и GLB. Последний был замечен во время тестирования на дорогах общего пользования в Германии. Его кузов был полностью покрыт камуфляжем, однако заметно, что новинка будет иметь более изящный дизайн и будет иметь новый стиль Mercedes-Benz.

Передняя часть оснащена более тонкими светодиодными фарами, расположенными по бокам большой решетки радиатора. В то же время фактурная задняя часть была немного подправлена, однако основные моменты скрыты.

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Известно, что вся будущая линейка компактных автомобилей Mercedes-Benz будет базироваться на новой платформе MMA (Mercedes Modular Architecture), которая совместима как с полностью электрическими силовыми установками, так и с ДВС. Вполне вероятно, что новый GLB будет использовать линейку силовых агрегатов CLA.

Полностью электрические модели могут предложить выбор между установленным сзади электродвигателем мощностью 200 кВт (272 л.с.) или установкой с двумя электромоторами 280 кВт (380 л.с.). Вероятно, электрический вариант будет доступен с батареями емкостью 58 кВт-ч и 85 кВт-ч, хотя его запас хода будет меньше, чем 750 км, который имеет CLA.

Модельный ряд двигателей внутреннего сгорания будет включать мягкий гибрид с 1,5-литровым четырехцилиндровым мотором и небольшой электромотор в восьмиступенчатой автоматической коробке передач с двойным сцеплением.

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Ожидается, что установка будет предлагаться с разными мощностями: 136, 163 и 190 лошадиных сил. Как и текущий GLB, новая модель будет предлагаться в вариантах с передним (FWD) и полным (AWD) приводом. Также стоит ожидать появления версии AMG.