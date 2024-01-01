Mercedes-Benz тестує новий GLB

Як повідомляє Carscoops, нова платформа Mercedes MMA забезпечить ширшу лінійку м’яких гібридів і повністю електричних силових агрегатів. Як відомо, німецький автовиробник припинить виробництво A-Class і B-Class наприкінці їх поточного життєвого циклу, однак майбутня лінійка компактних автомобілів залишиться сильною.

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Окрім електричних CLA та майбутньої моделі Shooting Brake, приєднаються нові позашляховики GLA та GLB. Останній був помічений під час тестувань на дорогах загального користування в Німеччині. Його кузов був повністю вкритий камуфляжем, проте помітно, що новинка матиме більш витончений дизайн й матиме нову стилю Mercedes-Benz.

Передня частина оснащена тоншими світлодіодними фарами, розташованими по боках великої решітки радіатора. Водночас фактурна задня частина була трохи підправлена, проте основні моменти приховані.

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Відомо, що вся майбутня лінійка компактних автомобілів Mercedes-Benz базуватиметься на новій платформі MMA (Mercedes Modular Architecture), яка сумісна як з повністю електричними силовими установками, так і з ДВЗ. Цілком ймовірно, що новий GLB використовуватиме лінійку силових агрегатів CLA.

Повністю електричні моделі можуть запропонувати вибір між встановленим ззаду електродвигуном потужністю 200 кВт (272 к.с.) або установкою з двома електромоторами 280 кВт (380 к.с.). Ймовірно, електричний варіант буде доступний з батареями ємністю 58 кВт-год і 85 кВт-год, хоча його запас ходу буде меншим, ніж 750 км, який має CLA.

Модельний ряд двигунів внутрішнього згорання включатиме м’який гібрид з 1,5-літровим чотирициліндровим мотором й невеликий електромотор у восьмиступінчастій автоматичній коробці передач з подвійним зчепленням.

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Очікується, що установка буде пропонуватися з різними потужностями: 136, 163 й 190 кінських сил. Як і поточний GLB, нова модель пропонуватиметься у варіантах з переднім (FWD) та повним (AWD) приводом. Також варто очікувати на появу версії AMG.