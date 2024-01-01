З’явилися нові подробиці про електричний Mercedes-Benz GLB

Раніше в мережі з’явились шпигунські знімки тестового прототипу оновленого бензинового GLB. Як повідомляє Carscoops, тепер шпигуни поділились серією нових знімків, на яких помічено електричну версію моделі. Як і варіант з ДВЗ, електричний еквівалент дебютує у 2026 році й в його основу покладено платформу MMA.

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На фотографіях помітно, що EV має чорну смугу навколо решітки радіатора та фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями у формі трикутної зірки, що імітує дизайн, вперше представлений у концепті CLA, який стане загальною рисою стилю кожної моделі Mercedes-Benz наступного покоління.

Крім того, кросовер має панорамний дах, рейлінги й нові задні ліхтарі, форма яких прихована під камуфляжем. На шпигунських знімках також можна побачити інтер’єр, де видно частину панелі цифрових приладів.

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Помітно, що компанія змінила концепцію салону, поєднавши цифрову панель приладів й екран інформаційно-розважальної системи. Відомо, що батарея авто буде здатна підтримувати заряд в 320 кВт. Цього буде достатньо, аби отримати 400 кілометрів запасу ходу всього за 15 хвилин.