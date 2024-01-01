Mercedes-Benz готує рестайлінг для S-Class

Як повідомляє Carscoops, Mercedes S-Class 2026 року помітили під час тестувань на дорогах загального користування. Однак, наразі відомо, що Mercedes-Benz вирішив відкласти впровадження оновленої версії, щоб продовжити життєвий термін поточної моделі.

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Дебют оновленого флагманського седана очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Якщо останній термін правдивим, автівка може вийти на ринку як модель 2027 року. Попри камуфляж, яким був вкритий прототип, можна помітити новий стиль решітки радіатора. Вона стала значно більшою, ніж у поточної моделі.

Також є нові фари з зображеннями трикутної зірки, що функціонують як денні ходові вогні. Водночас передній бампер має змінені повітрозабірники. Камуфляж був нанесений і на бокові дзеркала, тому, можливо, їх також змінять.

Інша частина дизайну в основному збережена, але можна побачити дещо змінену задню частину з новими задніми ліхтарями, які мають зображення зірок. Також можуть бути внесені деякі зміни до стилю бампера, відбивачів і вихлопу. Зображень салону немає, але, за чутками, модель отримає абсолютно нову приладову панель із дисплеєм Hyperscreen з екраном для пасажира.

На цей час про модель мало що відомо, але поточний S-Class пропонує широкий асортимент силових агрегатів, включаючи 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з турбонаддувом, який розвиває 448 к.с. й 559 Нм крутного моменту.

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Клієнти також можуть отримати 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 503 к.с., 6,0-літровий V12 з подвійним турбонаддувом на 630 к.с. й гібридний варіант, що має запас ходу лише на електриці до 74 кілометрів.