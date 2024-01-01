Mercedes-Benz EQS незабаром отримає ще одне оновлення

Минулого року електромобіль отримав оновлений передній бампер AMG Line й нову решітку радіатора, яка імітує ту, що є на S-Class. Крім того, дизайнери додали унікальний орнамент капота й зробили салон більш комфортним.

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Механічні зміни також були досить значними, оскільки EQS отримав більшу батарею на 118 кВт-год, що забезпечує додатковий запас ходу в 82 кілометри. Однак, як повідомляє Carscoops, здається, Mercedes не готовий зупинитися на цьому.

Автомобільні шпигуни сфотографували два прототипи, які свідчать про підготовку до другого рестайлінгу. Попри те, що зміни не такі значні, можна чітко розрізнити нові фари із зображенням зірок, що виконуватимуть роль денних ходових вогнів. До слова, вони також були помічені на низці останніх прототипів, включаючи CLA та S-Class, а також GLE та GLS.

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Цікаво, що нова графіка знаходиться лише спереду, але, оскільки планується, що більшість моделей отримають зірчасті задні ліхтарі, ймовірно, вони все ж з’являться у серійному EQS. Наразі немає жодних даних щодо інших змін та точної дати дебюту оновленої версії моделі.