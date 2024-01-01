Mercedes-Benz тестирует электрический V-Class

Пассажирский V-Class и его грузовая версия Vito станут электромобилями в 2026 году. Известно, что они будут построены на общей новой электрической архитектуре VAN.EA. Автопроизводитель упорно работает, чтобы предложить большую дифференциацию между моделями.

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Как отмечает Carscoops, вероятно, V-Class будет предлагать больше роскоши, чем раньше, тогда как Vito будет ориентирован на коммерцию. Шпионам не удалось сделать фото салона, однако, ожидается, что внутри новый V-Class будет иметь дополнительные экраны для задних пассажиров.

Ранее Mercedes-Benz также раскрыл некоторые технические характеристики новой платформы. Овна имеет 800-вольтовую архитектуру, поэтому V-Class получит бортовое зарядное устройство на 22 кВт и запас хода в 500 км на одном заряде. Новинка дебютирует с системой помощи водителю 2-го уровня, однако до конца десятилетия компания планирует добавить комплект 3-го уровня.

Ожидается, что он обеспечит возможность вождения на автомагистралях без рук. Вполне вероятно, коммерческие фургоны получат 4 уровень автономности, чтобы их можно было использовать как роботакси.

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На шпионских фото заметно, что тестовый прототип модели имеет квадратную переднюю часть. На самом деле, это лишь часть маскировки и настоящий капот будет более обтекаемым. Кроме того, машина также имеет дверные ручки вровень с кузовом, что придают ей премиальный вид.