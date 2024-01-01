Mercedes-Benz считает, что большие экраны в салонах автомобилях - не круто

В интервью ABC News, Гордон Вагенер – главный дизайнер Mercedes-Benz, сказал, что “экраны – это не роскошь, поскольку каждая машина сейчас имеет большой экран”. Компания Mercedes-Benz признает, что должна совершенствоваться в других сферах, чтобы соответствовать престижу, полученному ранее.

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“Мы должны создавать роскошь вне экрана. Вот почему я говорю о мастерстве и изяществе. Так много внимания уделяется улучшению автомобилей”, – сказал Вагенер.Он также отметил, что разработка программного обеспечения тоже является большой проблемой.

Интерьер Mercedes-AMG EQS с тремя дисплеями, объединенными в один кластер

“Со стороны программного обеспечения все было не так хорошо. Потому что когда у вас большой экран, вы хотите иметь на нем великолепное содержимое. Поэтому мы работаем над более конкретным и интересным контентом”, – отметил дизайнер.

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Как отмечает Motor1, несмотря на эти заявления, большие экраны в моделях Mercedes-Benz вряд ли исчезнут. В 2026 году S-Class получит обновление в середине своего жизненного цикла, которое также будет включать наследование компоновки экранов от EQS, что имеет три объединенных дисплея с общей диагональю в 56 дюймов.