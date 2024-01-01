Mercedes-Benz поділився тизером концепції нового електричного фургона

Як повідомляє Carscoops, компанія Mercedes-Benz підтвердила назву концепту, що представляє наступне покоління фургонів Vito і V-Class. Він називатиметься Vision V й вперше був анонсований у грудні. Очікується, що офіційна презентація концепту відбудеться цього року, напередодні появи нової лінійки електричних фургонів на ринку у 2026 році.

Читайте також: Mercedes-AMG тестує три нових потужних кросовери

Також компанія випустила декілька тизерів, проте вони мало що розкривають. Помітно, що автівка має велику емблему Mercedes-Benz і значок Vision V, що ймовірно, розташовані на задній частині фургона. У верхній частині розташовані червоні світлодіоди, які є частиною задніх ліхтарів шоу-кара.

Автовиробник зазначив, що “демонстраційний автомобіль Vision V — це бачення Mercedes-Benz Vans, яке ідеально поєднує великий простір із максимальною ексклюзивністю”. Відомо, що в основу нового Vision V було покладено архітектуру Van Electric Architecture (VAN.EA).

Також цікаво: Mercedes-AMG C63 незабаром отримає новий V8

Усі майбутні електричні фургони, натхненні цією концепцією, матимуть 800-вольтову електричну архітектуру та пропонуватимуться в конфігураціях з одним і двома двигунами. Mercedes-Benz пообіцяв, що флагманські варіанти зможуть проїхати понад 500 км на одному заряді та матимуть автопілот 2-го рівня. Згодом систему автономного водіння буде покращено до 3-го та 4-го рівнів.