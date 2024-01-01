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Mercedes-AMG C63 не отримає новий V8

Компанія Mercedes-AMG підтвердила, що новий C63 все ж не отримає V8 нової генерації, всупереч останнім повідомленням та чуткам. Водночас інші нові моделі AMG пропонуватимуться з даним силовим агрегатом.
Mercedes-AMG C63 не буде доступний з V8 - Auto24
Данило Северенчук
logo6 березня, 10:30
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Як повідомляє Motor1, раніше компанія підтвердила розробку нового двигуна й передбачалось, що першою моделлю, яка його отримає, буде новий CLE63 2026 модельного року.

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Однак, речник Mercedes-AMG Global Communications Катрін Дунц-Людвіг підтвердила Motor1, що новий AMG C63 насправді не отримає двигун V8. Наразі невідомо, який силовий агрегат компанія готує для нової моделі.

Це повідомлення виявилось досить неочікуваним, оскільки раніше шпигуни ділились кадрами тестового прототипу моделі з даним двигуном, що проходив випробування на Нюрбургрингу. Цікаво, що через свою унікальну конструкцію, 4,0-літровий агрегат відрізнявся самобутнім тихим звучанням.

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За попередніми даними, турбомотор може видавати потужність в 600 к.с. Також незрозуміло, чи отримає кросовер GLC63 даний двигун, оскільки, фактично, це варіант у кузові кросовер поточного Mercedes-AMG C63.

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