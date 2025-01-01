Mercedes-AMG представила 1360-сильний електроседан

Концепт має три електромотори загальною потужністю 1000 кВт (1360 к.с.) й здатен розвивати максимальну швидкість до 360 кілометрів. Автовиробник пообіцяв, що усі презентовані технології вже готові до виробництва й перша серійна автівка на новій платформі AMG.EA дебютує наступного року.

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Шоу-кар також демонструє абсолютно незвичний дизайн з низьким силуетом. Передня частина вирізняється суттєвим нахилом капота та лобового скла для зменшення опору зустрічного повітря. Родзинкою на задній панелі є інноваційна панель MBUX Fluid Light Panel з більш ніж 700 вільно програмованими RGB-світлодіодами.

AMG стверджує, що коефіцієнт опору становить 0,198, що є вражаючим показником для автомобіля з широкими шинами та традиційними бічними дзеркалами. Колісні диски мають аеродинамічні елементи з 5 вуглецевими панелями, що за потреби відкриваються для охолодження гальм або закриваються оптимального потоку повітря.

В салоні автівки є ківшеподібні сидіння з вуглецевого волокна. Вони, а також панелі інтер’єру, оббиті текстилем, що виготовлений з переробленої гоночної шини від боліду класу GT3. Перед водієм розташований великий дисплей з двома планшетами.

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В основі спортивного електромобіля лежить 800-вольтова архітектура з інноваційною батареєю, що здатна прийняти заряд з вражаючою потужністю до 850 кілометрів. Цього достатньо, аби відновити 400 км запасу ходу за 5 хвилин. AMG стверджує, що циліндричні акумуляторні елементи GT XX з прямим охолодженням покращують управління теплом та полегшують підтримку оптимальної продуктивності батареї.