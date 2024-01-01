Каким может быть будущий Mitsubishi Pajero: фото

По слухам, возвращение Pajero ожидается в ближайшие несколько лет. Как передает Carscoops, финский дизайнер Энох Гонзалес поделился собственными рендерными изображениями стиля дизайна будущей новинки.

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Он придал Pajero квадратных форм с классическими пропорциями SUV, большой решеткой радиатора, оптикой с набором T-образных светодиодов и более простой интерпретацией Mitsubishi Dynamic Shield. Дверь багажника имеет неровность специфической формы, которая напоминает место для запасного колеса.

Дизайнер использовал дверные ручки заподлицо и раскладной капот, ведь последняя информация из Японии свидетельствует о том, что следующее поколение Pajero, вероятно, переместится в премиум сегмент

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По слухам, Mitsubishi Pajero будет использовать рамную конструкцию. Ожидается, что он может разделить платформу с Infiniti QX80 или будущим Nissan Patrol. Однако, также поговаривают, что новинка может использовать архитектуру CMF-C/D меньшего Mitsubishi Outlander с гибридной силовой установкой.