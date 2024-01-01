Яким може бути майбутній Mitsubishi Pajero: фото

За чутками, повернення Pajero очікується в найближчі декілька років. Як передає Carscoops, фінський дизайнер Енох Гонзалес поділився власними рендерними зображеннями стилю дизайну майбутньої новинки.

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Він надав Pajero квадратних форм з класичними пропорціями SUV, великою решіткою радіатора, оптикою з набором T-подібних світлодіодів та простішою інтерпретацією Mitsubishi Dynamic Shield. Двері багажника мають нерівність специфічної форму, яка нагадує місце для запасного колеса.

Дизайнер використав дверні ручки врівень і розкладний капот, адже остання інформація з Японії свідчить про те, що наступне покоління Pajero, ймовірно, переміститься в преміумсегмент

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За чутками, Mitsubishi Pajero використовуватиме рамну конструкцію. Очікується, що він може розділити платформу з Infiniti QX80 або майбутнім Nissan Patrol. Проте, також подейкують, що новинка може використовувати архітектуру CMF-C/D меншого Mitsubishi Outlander з гібридною силовою установкою.