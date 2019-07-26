Автомобили массовых марок нравятся своим владельцам почти так же, как владельцам премиальных машин.

Консалтинговая фирма JD Power опубликовала результаты очередного опроса автовладельцев США относительно уровня удовлетворения своим приобретением.

"Индекс удовлетворенности" вычислялся путем оценки автомобилистами своих машин примерно по 90 параметрам в 10 категориях – от вождения до комфорта в салоне и нюансов работы электроники.

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Первые места рейтинга-2019 оккупировали премиальные бренды. Маркой, что приносит максимум удовлетворенности своим владельцам, названа Porsche: ее результат составил 891 балл из тысячи возможных. Второе место с заметным отрывом от лидера поделили BMW и Genesis, но Audi и Volvo отстали от них на считанные единицы.

Лидером масс-маркета стал, как ни странно, американский бренд пикапов Ram, который уступил абсолютному лидеру рейтинга марке Porsche лишь 40 баллов. Кроме него, на этом своеобразном пьедестале почета обосновались Dodge и Mini, а четвертое и пятое места застолбили за собой Volkswagen и Ford.

Аутсайдером рейтинга стала марка Mitsubishi, но разрыв между ней и лидером тоже относительно небольшой: японская компания удовлетворяет своих покупателей на 773 балла из 1000. Наиболее "неудовлетворительным" брендом из премиальных названа Infiniti с результатом в 828 баллов.

Среди конкретных моделей, то среди опрошенных победил лифтбек Audi A7.

Аналитики особо отметили, что основная тенденция этого года – активная работа над качеством автомобилей массовых брендов. Средний годовой индекс удовлетворенности вырос незначительно, но заметно сократился разрыв между премиальным сегментом и масс-маркетом, а свои показатели удовлетворенности улучшили 22 марки из 32, участвовавших в опросе.

Напомним, что наиболее экономичным электромобилем оказалась не Tesla