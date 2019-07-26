Автомобілі масових марок подобаються своїм власникам майже так само, як власникам преміальних машин.

Консалтингова фірма JD Power оприлюднила результати чергового опитування автовласників США щодо рівня задоволення своїм придбанням.

"Індекс задоволеності" обчислювався шляхом оцінки автомобілістами своїх машин приблизно за 90 параметрами в 10 категоріях - від водіння до комфорту в салоні і нюансів роботи електроніки.

Читайте також: 10 найпопулярніших кросоверів у світі

Перші місця рейтингу-2019 окупували преміальні бренди. Маркою, що приносить максимум задоволеності своїм власникам, названа Porsche: її результат склав 891 бал з тисячі можливих. Друге місце з помітним відривом від лідера поділили BMW і Genesis, але Audi і Volvo відстали від них на лічені одиниці.

Лідером мас-маркету став, як не дивно, американський бренд пікапів Ram, який поступився абсолютному лідерові рейтингу - марки Porsche - лише 40 балів. Крім нього, на цьому своєрідному п'єдесталі пошани влаштувалися Dodge і Mini, а четверте і п'яте місця застовпили за собою Volkswagen і Ford.

Аутсайдером рейтингу стала марка Mitsubishi, але розрив між нею і лідером теж відносно невеликий: японська компанія задовольняє своїх покупців на 773 бали з 1000. Найбільш "незадовільним" брендом з преміальних названа Infiniti з результатом в 828 балів.

Серед конкретних моделей, то серед опитаних переміг ліфтбек Audi A7.

Аналітики особливо відзначили, що основна тенденція цього року – активна робота над якістю автомобілів масових брендів. Середній річний індекс задоволеності виріс незначно, але помітно скоротився розрив між преміальним сегментом і мас-маркетом, а свої показники задоволеності поліпшили 22 марки з 32, які брали участь в опитуванні.

Нагадаємо, що найбільш економічним електромобілем виявилась не Tesla.