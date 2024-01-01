Какими будут новые Volkswagen ID3 и ID4

В 2026 году Volkswagen ID.3 и ID.4 должны сменить поколение. В результате эти модели будут иметь совершенно новый язык дизайна, похожие на концепт ID.2All.

Обе модели будут использовать ту же платформу MEB, что и сейчас, но получат значительные обновления дизайна, технологий и интерьера, утверждают в AutoExpress.

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Руководитель отдела развития VW Кай Грюниц сказал в интервью Auto Express: “Мы представим обновленный вид для ID.4 и ID.3 с совершенно новым языком дизайна, который вернется к тому, от чего мы вышли сначала, чем известен Volkswagen”.

Речь идет о серийной версии концепта ID.2All, которая должна выйти в конце 2025 года.

Он возвращается к более традиционному двухобъемному силуэту, с простыми конструктивными элементами и ощущением прочности, которого многие не увидели в первых моделях ID.

Салон новых ID.4 должен стать более качественным. Фото Volkswagen

Кай продолжил: “У нас также есть много улучшений в отношении стоимости батареи и производительности, мы представим новые функции и системы помощи водителю. Итак, будет огромное улучшение как с точки зрения стоимости для нас, так и в отношении выгоды для клиентов”.

Частью этого обновления также является переосмысление дизайна интерьера и интерфейсов с возвращением некоторых физических кнопок на приборной панели и центральной консоли, как это видно на концепте ID.2All. Ожидается также существенное повышение качества салона.

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Однако, несмотря на то, что платформа MEB будет усовершенствована, она все равно сохранит некоторые из ее ключевых технических элементов, включая задний привод и сложную многорычажную заднюю подвеску. Переход на передний привод и балку в задней подвеске произойдет для меньших моделей MEB Entry.

Детали еще не раскрыты, дата запуска 2026 года действительно соответствует традиционному семилетнему модельному циклу для VW. Но это не означает, что платформа SSP, которая должна была ее заменить, забыта. Разработка SSP будет продолжаться, как и сотрудничество с Rivian по электрическим моделям.