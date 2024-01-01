Якими будуть нові Volkswagen ID.3 та ID.4

У 2026 році Volkswagen ID.3 та ID.4 мають змінити покоління. Внаслідок цього ці моделі матимуть абсолютно нову мову дизайну, схожу на концепт ID.2All.

Обидві моделі використовуватимуть ту ж платформу MEB, що й зараз, але матимуть значні оновлення дизайну, технологій та інтер’єру, стверджують в AutoExpress.

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Керівник відділу розвитку VW Кай Грюніц сказав в інтерв’ю Auto Express: “Ми представимо оновлений вигляд для ID.4 та ID.3 з абсолютно новою мовою дизайну, яка повернеться до того, від чого ми вийшли спочатку, чим відомий Volkswagen”.

Мова йде про серійну версію концепту ID.2All, яка має вийти наприкінці 2025 року.

Він повертається до більш традиційного двооб’ємного силуету, з простими конструктивними елементами та відчуттям міцності, якого багато хто не побачив у перших моделях ID.

Салон нових ID.4 має стати більш якісним. Фото Volkswagen

Кай продовжив: “У нас також є багато покращень щодо вартості батареї та продуктивності, ми також представимо нові функції та системи допомоги водієві. Отже, буде величезне покращення як з точки зору вартості для нас, так і щодо вигоди для клієнтів”.

Частиною цього оновлення також є переосмислення дизайну інтер’єру та інтерфейсів із поверненням деяких фізичних кнопок на приладовій панелі та центральній консолі, як це видно на концепті ID.2All. Очікується також суттєве підвищення якості салону.

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Однак, попри те, що платформа MEB буде вдосконалена, вона все одно збереже деякі з її ключових технічних елементів, включаючи задній привід і складну багатоважільну задню підвіску. Перехід на передній привід та балку в задній підвісці відбудеться для менших моделей MEB Entry.

Деталі ще не розкрито, дата запуску 2026 року справді відповідає традиційному семирічному модельному циклу для VW. Але це не означає, що платформу SSP, яка мала її замінити, забуто. Розробка SSP продовжуватиметься, як і співпраця з Rivian щодо електричних моделей.