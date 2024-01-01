Какое авто стало "Зеленым грузовиком" года

В этом году экологическая награда “Зеленый грузовик” досталась новой модели шведского производителя для дальних поездок. Жюри престижной премии Green Truck Award выбрало самый эффективный и экологичный тягач Volvo FH Aero 420 I-Save Globetrotter.

Как говорится в условиях конкурса VerkehrsRundschau, тягачи 4x2, участвующие в тестировании, не могут иметь мощность более 450 л.с., а кабина должна иметь высокую крышу и много пространства для комфортной работы водителя на дальние расстояния. Этим критериям соответствует FH Aero 420, чьи показатели экологичности и экономичности оказались лучше других представленных в тесте претендентов на признание лучшего грузовика.

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У новой модели Aero удлинение всего на 240 миллиметров и это значительно улучшило аэродинамику магистральника. Кроме всего прочего, силовой агрегат увеличил доступный крутящий момент на 300 Ньютон-метров.

Это достигается с помощью турбокомпонентной турбины, использующей еще горячие выхлопные газы после турбокомпрессора и передает дополнительную энергию, собранную таким образом, непосредственно на коленчатый вал через коробку передач.

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Здесь использован новый, самый слабый и до сих пор малоизвестный вариант двигателя с турбокомпаундом 420 I-Save. Его усилия положительно сказываются на расходе топлива. С 21,20 л/100 км FH Aero 420 I-Shift имеет самое низкое среднее потребление, сохраняя при этом высокую транспортную скорость 80,14 км/ч. К этому добавляется низкая собственная масса – 7 152 килограмма.

Благодаря этим характеристикам Volvo стал победителем Green Truck 2025, то есть впервые в истории Green Truck трофей отправляется в Гетеборг.

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Тест Green Truck 2025 – факты:

Спецификация грузовиков-участников: 32-тонная полная масса автомобиля, кабина с высокой крышей, дизельный двигатель мощностью 390 л.с. +/- 50 л.с., новые шины и 3-осный 24-тонный прицеп.

Испытания проводились на 343-километровом маршруте в южной Германии, автострадах и национальных дорогах.

Грузовик Volvo имел среднюю скорость на тестовом маршруте 80,14 км/ч.

Здесь есть одна интересная деталь. Шесть лет подряд все призовые места "Зеленого грузовика" доставались Scania. Затем DAF нарушил "традицию" моделью XF 450. Теперь первенство снова вернулось в Швецию, но на этот раз уже к Volvo Trucks благодаря модели FH Aero 420 I-Save Globetrotter.