Яке авто стало "Зеленою вантажівкою" року

Цього року екологічна нагорода "Зелена вантажівка" дісталася новій моделі шведського виробника для далеких поїздок. Журі престижної премії Green Truck Award обрало найефективніший і найбільш екологічний тягач Volvo FH Aero 420 I-Save Globetrotter.

Як йдеться в умовах конкурсу VerkehrsRundschau, тягачі 4x2, що беруть участь у тестуванні, не можуть мати потужність понад 450 к.с., а кабіна повинна мати високий дах й багато простору для комфортної роботи водія на далекі відстані. Цим критеріям відповідає FH Aero 420, чиї показники екологічності та економічності виявилися кращими від інших представлених у тесті претендентів на визнання кращої вантажівки.

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У нової моделі Aero подовження всього на 240 міліметрів і це значно покращило аеродинаміку магістральника. Крім усього іншого, силовий агрегат збільшив доступний крутний момент на 300 Ньютон-метрів.

Це досягається за допомогою турбокомпонентної турбіни, що використовує ще гарячі вихлопні гази після турбокомпресора та передає додаткову енергію, зібрану таким чином, безпосередньо на колінчастий вал через коробку передач.

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Тут використано новий, найслабший і досі маловідомий варіант двигуна з турбокомпаундом 420 I-Save. Його зусилля позитивно позначаються на витраті палива. З 21,20 л/100 км FH Aero 420 I-Shift має найнижче середнє споживання, зберігаючи при цьому високу транспортну швидкість 80,14 км/год. До цього додається низька власна маса – 7 152 кілограми.

Завдяки цим характеристикам Volvo став переможцем Green Truck 2025, тобто вперше в історії Green Truck трофей відправляється до Гетеборга.

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Тест Green Truck 2025 – факти:

Специфікація вантажівок-учасників: 32-тонна повна маса автомобіля, кабіна з високим дахом, дизельний двигун потужністю 390 к.с. +/- 50 к.с., нові шини та 3-вісний 24-тонний причіп.

Випробування проводилися на 343-кілометровому маршруті в південній Німеччині, автострадах і національних дорогах.

Вантажівка Volvo мала середню швидкість на тестовому маршруті 80,14 км/год.

Тут є одна цікава деталь. Шість років підряд всі призові місця "Зеленої вантажівки" діставалися Scania. Потім DAF порушив "традицію" моделлю XF 450. Тепер першість знову повернулася до Швеції, але цього разу уже до Volvo Trucks завдяки моделі FH Aero 420 I-Save Globetrotter.