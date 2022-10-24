Популярный украинский сайт по продаже б-у автомобилей сделал анализ предложений и поисков подержанных автомобилей ценой до 5 тысяч долларов США.
Подержанные автомобили бюджетного ценового сегмента пользуются большим спросом, ведь сейчас они востребованы как на фронте, так и в гражданской жизни. Какие же автомобили с пробегом стоимостью до $5 000 предлагали в сентябре-октябре и на какие предложения наиболее активно отзывались сами покупатели – в свежей аналитике OLX Авто.
Также интересно: какие пикапы предлагают на рынке
Каких авто на рынке больше всего?
По аналитике OLX, в период с 13 сентября по 13 октября на рынке бюджетных подержанных авто преобладали модели бренда Mercedes Benz (190 объявлений). Также в пятерку предлагаемых чаще всего автомобилей вошли такие марки, как:
- Ford – 170 предложений;
- Renault – 155;
- Fiat – 140;
- Toyota – 105.
Также интересно самые популярные б/у авто в Украине.
На какие марки и модели был наибольшим спросом?
В то же время за последние 30 дней покупателей больше всего интересовали бюджетные варианты внедорожников американской марки Jeep. На одно объявление о продаже авто этого бренда отзывалось в среднем 17 желающих. Также список самых популярных марок дополнили:
- BMW – 14 отзывов на 1 объявление;
- Great Wall – 13;
- Daewoo – 11;
- Alfa Romeo – 9.
Если выделить отдельные модели стоимостью до $5 тыс., то чаще всего украинцы интересовались покупкой моделей Ford Sierra и Daewoo Nexia. Также в первой пятерке самых популярных авто – внедорожники Jeep Cherokee 90-х годов выпуска. В то же время две модели марок Renault и Mercedes-Benz имели высокий спрос среди покупателей в сентябре-октябре. Это автомобили Renault Kangoo Express и Renault 21, а также Mercedes-Benz 300 и Mercedes-Benz Vito.
10 самых популярных бюджетных автомобилей на OLX Авто (по количеству отзывов).
|
№
|
Марка автомобиля
|
Модель
|
Годы выпуска
|
средняя цена, USD
|
1
|
Форд
|
Sierra
|
1991
|
1 000
|
2
|
Daewoo
|
Nexia
|
1998/2005
|
1 111/2 000
|
3
|
Jeep
|
Cherokee
|
1994/1996/1998
|
3 200/4 000/
3 200
|
4
|
Renault
|
Kangoo Express
|
1999/2008
|
1 300/3 950
|
5
|
Great Wall
|
Hover
|
2007
|
4 000
|
6
|
Renault
|
21
|
1993
|
611
|
7
|
Mercedes-Benz
|
300
|
1989/1990
|
2 200/1 300
|
8
|
Toyota
|
Picnic
|
2000
|
3 400
|
9
|
Opel
|
Frontera
|
2004
|
3 999
|
10
|
Mercedes-Benz
|
Vito
|
1997
|
4 150
Данные OLX Авто (13.09.2022 — 13.10.2022).
Спрос на гибридные авто сравнялся с бензиновыми авто
По типу топлива в бюджетном сегменте подержанных авто традиционно преобладают автомобили на бензине – 88 541 объявлений в период с 13 сентября по 13 октября. Чуть меньше предлагали автомобили на газу – 78 315 объявлений. А вот выбор среди дизельных авто был значительно меньше – всего 31 636 объявлений. При этом, в указанный период сами украинцы больше всего интересовались подержанными машинами на дизеле. Так, на один дизельный автомобиль пришлось в среднем 8 потенциальных покупателей.
В то же время после весеннего "бума" на альтернативный вид горючего сохраняется и высокий спрос на гибриды. В среднем семь желающих откликались на одно объявление о продаже гибридного автомобиля.
Кстати говоря
В ассортименте Wolf Lubricants есть моторные масла, предназначенные для самых инновационных автомобилей. В частности, существуют линейки масел для двигателей на газу, а также гибридных систем.