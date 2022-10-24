Популярный украинский сайт по продаже б-у автомобилей сделал анализ предложений и поисков подержанных автомобилей ценой до 5 тысяч долларов США.

Подержанные автомобили бюджетного ценового сегмента пользуются большим спросом, ведь сейчас они востребованы как на фронте, так и в гражданской жизни. Какие же автомобили с пробегом стоимостью до $5 000 предлагали в сентябре-октябре и на какие предложения наиболее активно отзывались сами покупатели – в свежей аналитике OLX Авто.

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Каких авто на рынке больше всего?

По аналитике OLX, в период с 13 сентября по 13 октября на рынке бюджетных подержанных авто преобладали модели бренда Mercedes Benz (190 объявлений). Также в пятерку предлагаемых чаще всего автомобилей вошли такие марки, как:

Ford – 170 предложений;

Renault – 155;

Fiat – 140;

Toyota – 105.

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На какие марки и модели был наибольшим спросом?

В то же время за последние 30 дней покупателей больше всего интересовали бюджетные варианты внедорожников американской марки Jeep. На одно объявление о продаже авто этого бренда отзывалось в среднем 17 желающих. Также список самых популярных марок дополнили:

BMW – 14 отзывов на 1 объявление;

Great Wall – 13;

Daewoo – 11;

Alfa Romeo – 9.

Если выделить отдельные модели стоимостью до $5 тыс., то чаще всего украинцы интересовались покупкой моделей Ford Sierra и Daewoo Nexia. Также в первой пятерке самых популярных авто – внедорожники Jeep Cherokee 90-х годов выпуска. В то же время две модели марок Renault и Mercedes-Benz имели высокий спрос среди покупателей в сентябре-октябре. Это автомобили Renault Kangoo Express и Renault 21, а также Mercedes-Benz 300 и Mercedes-Benz Vito.

10 самых популярных бюджетных автомобилей на OLX Авто (по количеству отзывов).

№ Марка автомобиля Модель Годы выпуска средняя цена, USD 1 Форд Sierra 1991 1 000 2 Daewoo Nexia 1998/2005 1 111/2 000 3 Jeep Cherokee 1994/1996/1998 3 200/4 000/ 3 200 4 Renault Kangoo Express 1999/2008 1 300/3 950 5 Great Wall Hover 2007 4 000 6 Renault 21 1993 611 7 Mercedes-Benz 300 1989/1990 2 200/1 300 8 Toyota Picnic 2000 3 400 9 Opel Frontera 2004 3 999 10 Mercedes-Benz Vito 1997 4 150

Данные OLX Авто (13.09.2022 — 13.10.2022).

Спрос на гибридные авто сравнялся с бензиновыми авто

По типу топлива в бюджетном сегменте подержанных авто традиционно преобладают автомобили на бензине – 88 541 объявлений в период с 13 сентября по 13 октября. Чуть меньше предлагали автомобили на газу – 78 315 объявлений. А вот выбор среди дизельных авто был значительно меньше – всего 31 636 объявлений. При этом, в указанный период сами украинцы больше всего интересовались подержанными машинами на дизеле. Так, на один дизельный автомобиль пришлось в среднем 8 потенциальных покупателей.

В то же время после весеннего "бума" на альтернативный вид горючего сохраняется и высокий спрос на гибриды. В среднем семь желающих откликались на одно объявление о продаже гибридного автомобиля.

Кстати говоря

В ассортименте Wolf Lubricants есть моторные масла, предназначенные для самых инновационных автомобилей. В частности, существуют линейки масел для двигателей на газу, а также гибридных систем.