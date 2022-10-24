Популярний український сайт з продажу авто зробив аналіз пропозицій та пошуків вживаних автомобілів ціною до 5 тисяч доларів США.

Вживані авто бюджетного цінового сегменту користуються неабияким попитом, адже зараз вони затребувані як на фронті, так і в цивільному житті. Які ж автомобілі з пробігом вартістю до $5 000 пропонували у вересні-жовтні та на які пропозиції найактивніше відгукувалися самі покупці — у свіжій аналітиці OLX Авто.

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Яких авто на ринку найбільше?

За аналітикою OLX, у період з 13 вересня по 13 жовтня на ринку бюджетних вживаних авто переважали моделі бренду Mercedes Benz (190 оголошень). Також у п’ятірку автівок, які пропонували найчастіше, увійшли такі марки, як:

Ford — 170 пропозицій;

Renault — 155;

Fiat — 140;

Toyota — 105.

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На які марки та моделі був найбільший попит?

Водночас упродовж останніх 30 днів покупців найбільше цікавили бюджетні варіанти позашляховиків американської марки Jeep. На одне оголошення про продаж авто цього бренду відгукувалися в середньому 17 охочих. Також список найпопулярніших марок доповнили:

BMW — 14 відгуків на 1 оголошення;

Great Wall — 13;

Daewoo — 11;

Alfa Romeo — 9.

Якщо виділити окремі моделі вартістю до $5 тис., то найчастіше українці цікавилися купівлею моделей Ford Sierra та Daewoo Nexia. Також у першій п’ятірці найпопулярніших авто — позашляховики Jeep Cherokee 90-х років випуску. Водночас аж дві моделі марок Renault i Mercedes-Benz мали високий попит серед покупців у вересні-жовтні. Це автівки Renault Kangoo Express i Renault 21, а також Mercedes-Benz 300 i Mercedes-Benz Vito.

10 найпопулярніших бюджетних автомобілів на OLX Авто (за кількістю відгуків)

№ Марка автомобіля Модель Роки випуску Середня ціна, USD 1 Ford Sierra 1991 1 000 2 Daewoo Nexia 1998/2005 1 111/2 000 3 Jeep Cherokee 1994/1996/1998 3 200/4 000/ 3 200 4 Renault Kangoo Express 1999/2008 1 300/3 950 5 Great Wall Hover 2007 4 000 6 Renault 21 1993 611 7 Mercedes-Benz 300 1989/1990 2 200/1 300 8 Toyota Picnic 2000 3 400 9 Opel Frontera 2004 3 999 10 Mercedes-Benz Vito 1997 4 150

Дані OLX Авто (13.09.2022 — 13.10.2022)

Попит на гібридні авто зрівнявся з бензиновими авто

За типом пального в бюджетному сегменті вживаних авто традиційно переважають автомобілі на бензині — 88 541 оголошень у період з 13 вересня по 13 жовтня. Трохи менше пропонували автівки на газу — 78 315 оголошень. А от вибір серед дизельних авто був значно меншим — всього 31 636 оголошень. При цьому, у вказаний період самі українці найбільше цікавилися вживаними машинами на дизелі. Так, на одне дизельне авто припало в середньому 8 потенційних покупців.

Водночас після весняного “буму” на альтернативний вид пального, зберігається і високий попит на гібриди. В середньому семеро охочих відгукувалося на одне оголошення про продаж гібридної автівки.

До речі

В асортименті Wolf Lubricants є моторні оливи, призначені для найбільш інноваційних автомобілів. Зокрема, існують лінійки олив для двигунів на газу, а також гібридних систем.