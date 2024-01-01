Какой автомобиль получил статус "смертельно опасный"

Аналитики iSeeCars исключили из подборки тяжелые грузовики, фургоны, снятые с производства модели и мелкосерийные машины. Таким образом, они составили собственный перечень, в лидерах которого оказались Tesla, KIA, Buick, Dodge и Hyundai.

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Как передает Infocar, “смертельно опасным” неожиданно стал компактный кроссовер Hyundai Venue: его показатель - 13,9 инцидентов с жертвами на миллиард миль пробега. В пятерку наименее безопасных моделей вошли Chevrolet Corvette и Mitsubishi Mirage с показателем в 13,6, Porsche 911 и Honda CR-V Hybrid - 13,2. В прошлом году это звание получила модель от Mitsubishi.

Фото: Freepik

Впрочем, аналитики iSeeCars не склонны винить в большом количестве жертв конструкцию машин: лидеры антирейтинга получили высокие оценки на краш-тестах. Однако, статистика подчеркнула, что риски выше у быстрых спортивных моделей и компактных малолитражек - основу автопарка США все еще составляют большие пикапы и внедорожники, а против таких машин у малолитражек нет шансов.

Несмотря на это, аналитики iSeeCars отметили, что современные автомобили становятся безопаснее, однако, средние скорости движения также растут, а водители практикуют абстрактное вождение, поэтому в последние годы аварийность и смертность растет.

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Также интересно, что по статистике рамные внедорожники - отнюдь не гарантия безрисковой поездки. Вероятность погибнуть на Ford Bronco втрое выше средней, а на Mercedes-Benz G-Class вдвое выше средней по сегменту.