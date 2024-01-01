В Украине выберут Автомобиль года 2025

Дирекция Всеукраинской акции “Автомобиль года” объявила о начале отбора претендентов на эту награду для акции 2025 года.

С 10 октября до 31 декабря 2024 года официальные представительства автомобильных брендов в Украине подают заявки на участие в акции согласно критериям, определенным в Положении о проведении данного события.

Кстати определились финалисты акции “Европейское авто года 2025”

В частности, в качестве претендентов на главную награду “Автомобиль года в Украине 2025” рассматриваются новые модели автомобилей, которые на момент начала акции выпускаются не более двух лет и впервые представлены и поступили в продажу в Украине в течение года – с 1 января 2024 до 1 января 2025 года. Еще один критерий – эти авто ранее не участвовали в акции “Автомобиль года в Украине 2024”.

Модификации с незначительными изменениями только во внешнем виде и в комплектации (в частности, замена двигателей) участвовать не будут.

Для того чтобы участники экспертного жюри ознакомились с автомобилями-претендентами, в ноябре 2024 начались предварительные ознакомительные тест-драйвы.

До 10 января 2025 финализируется перечень автомобилей-участников и номинации, и уже 13 января 2025 начинается голосование общественности на сайте autoroku.ua, которое продлится до 28 февраля.

Именно общественность определит 10 авто-финалистов для тестирования Экспертным жюри.

Также интересно какие авто легче всего продать в Украине

В марте состоится тест-драйв финалистов акции и голосование Экспертным жюри. И уже до 31 марта по сумме баллов Экспертного жюри и Общественного жюри будет определен победитель в абсолютной номинации и победители в дополнительных номинациях.