В Україні виберуть Авто року 2025

Дирекція Всеукраїнської акції “Авто року” оголосила про початок відбору претендентів на цю нагороду для акції 2025 року.

З 10 жовтня до 31 грудня 2024 року офіційні представництва автомобільних брендів в Украіні подають заявки на участь в акції згідно з критеріями, визначеними в Положенні про проведення події.

До речі визначились фіналісти акції “Європейське авто року 2025”

Зокрема, в якості претендентів на головну нагороду “Автомобіль року в Україні 2025” розглядаються нові моделі автомобілів, які на момент початку акції випускаються не більше двох років і вперше представлені та надійшли у продаж в Україні протягом року – з 1 січня 2024 до 1 січня 2025 року. Ще один критерій – ці авто раніше не брали участь у акції “Автомобіль року в Україні 2024”.

Модифікації з незначними змінами лише у зовнішньому вигляді та у комплектації (зокрема, заміна двигунів) участі не братимуть.

Для того, щоб учасники експертного журі ознайомились з автомобілями-претендентами, в листопаді 2024 року розпочались попередні ознайомчі тест-драйви.

До 10 січня 2025 року фіналізується перелік автомобілів-учасників та номінації, і вже 13 січня 2025 року розпочинається голосування громадськості на сайті autoroku.ua, яке триватиме до 28 лютого.

Саме громадськість визначить 10 авто-фіналістів для тестування Експертним журі.

Також цікаво які авто найлегше продати в Україні

У березні відбудеться тест-драйв фіналістів акції та голосування Експертним журі. І вже до 31 березня за сумою балів Експертного журі та Громадського журі буде визначено переможця в абсолютній номінації та переможців у додаткових номінаціях.