Який автомобіль отримав статус “смертельно небезпечний”

Аналітики iSeeCars виключили з добірки важкі вантажівки, фургони, зняті з виробництва моделі та дрібносерійні машини. Таким чином, вони склали власний перелік, в лідерах якого опинилися Tesla, KIA, Buick, Dodge і Hyundai.

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Як передає Infocar, “смертельно небезпечнішим” несподівано став компактний кросовер Hyundai Venue: його показник - 13,9 інцидентів із жертвами на мільярд миль пробігу. До п'ятірки найменш безпечних моделей увійшли Chevrolet Corvette і Mitsubishi Mirage з показником в 13,6, Porsche 911 і Honda CR-V Hybrid - 13,2. Торік це звання отримала модель від Mitsubishi.

Фото: Freepik

Втім, аналітики iSeeCars не схильні звинувачувати у великій кількості жертв конструкцію машин: лідери антирейтингу отримали високі оцінки на краш-тестах. Однак, статистика підкреслила, що ризики вищі у швидких спортивних моделях і компактних малолітражках - основу автопарку США все ще складають великі пікапи й позашляховики, а проти таких машин у малолітражок немає шансів.

Попри це, аналітики iSeeCars зазначили, що сучасні автівки стають безпечнішими, проте, середні швидкості руху також зростають, а водії практикують абстрактне водіння, тому останніми роками аварійність і смертність зростає.

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Також цікаво, що за статистикою рамні позашляховики - аж ніяк не гарантія безризикової поїздки. Імовірність загинути на Ford Bronco втричі вища за середню, а на Mercedes-Benz G-Class вдвічі вища за середню по сегменту.