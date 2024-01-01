Какой автопроизводитель теряет 1,8 миллиона долларов в день

Как сообщает Motor1, на прошлой неделе Aston Martin объявила об убытке в третьем квартале в 10,3 миллиона фунтов стерлингов (13,4 миллиона долларов) до уплаты налогов. Несмотря на то, что это превышает предыдущие оценки, постоянные потери означают, что в этом году автопроизводитель потратил 509 миллионов долларов.

Читайте также: Официально представлен совершенно новый Aston Martin Vanquish

Прогноз продаж Aston Martin, опубликованный компанией в сентябре, предупреждал об уменьшении годовой прибыли и сокращении производства примерно на 1000 автомобилей в течение года из-за перебоев с поставками и ослабления спроса в Китае.

Aston Martin Vanquish

Данные о поставках, обнародованные 30 сентября, показали снижение продаж на 17% с начала года, с 4398 автомобилей до 3639 единиц за тот же период девяти месяцев. Продажи DBX упали на 52% и теперь составляют лишь треть всех продаж. По данным The Times, в это время в прошлом году на этот спортивный внедорожник приходилась большая часть всех проданных Aston Martin.

Также интересно: Aston Martin продолжит выпускать автомобили с механической коробкой передач

В то же время поставки спортивных автомобилей - DB12 и Vantage, выросли на 16% по сравнению с прошлым годом благодаря наращиванию производства последнего. Это число должно вырасти еще больше, когда позже в этом году начнутся поставки Vanquish. Продажи эксклюзивных автомобилей компании - Valor и Valkyrie, выросли на 132% до 90 автомобилей.