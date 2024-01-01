Який автовиробник втрачає 1,8 мільйона доларів на день

Як повідомляє Motor1, минулого тижня Aston Martin оголосила про збиток у третьому кварталі в 10,3 мільйона фунтів стерлінгів (13,4 мільйона доларів) до сплати податків. Попри те, що це перевищує попередні оцінки, постійні втрати означають, що цього року автовиробник витратив 509 мільйонів доларів.

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Прогноз продажів Aston Martin, що був опублікований компанією у вересні, попереджав про зменшення річного прибутку та скорочення виробництва приблизно на 1000 автомобілів протягом року через перебої з поставками та ослаблення попиту в Китаї.

Aston Martin Vanquish

Дані про постачання, оприлюднені 30 вересня, показали зниження продажів на 17% з початку року, з 4398 автомобілів до 3639 одиниць за той же період дев'яти місяців. Продажі DBX впали на 52% і тепер становлять лише третину усіх продажів. За даними The Times, у цей час минулого року на цей спортивний позашляховик припадала більша частина всіх проданих Aston Martin.

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Водночас поставки спортивних автомобілів — DB12 та Vantage, зросли на 16% порівняно з минулим роком завдяки нарощуванню виробництва останнього. Це число має зрости ще більше, коли пізніше цього року почнуться поставки Vanquish. Продажі ексклюзивних автомобілів компанії — Valor і Valkyrie, зросли на 132% до 90 автомобілів.