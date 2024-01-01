Какой фургон назвали лучшим на выставке в Ганновере

В этом году за титул лучшего соревновались Ford Transit Courier, Ford E-Transit Custom, Mercedes-Benz eSprinter, Renault Master, а также большая линейка Stellantis ProOne (Fiat Ducato, Opel/Vauxhall Movano, Peugeot Boxer, Citroen Jumper/Relay + Toyota Proace Max). Лучшим стал Renault Master.

Для Renault это уже пятая по счету награда International Van of the Year после Master II в 1998 году, Trafic II в 2002 году, Kangoo Z.E в 2012-м и Kangoo Van III в 2022 году.

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Премьера Renault Master состоялась осенью прошлого года. В компании эту модель называют аэровеном, поскольку для большей обтекаемости новому Master достался укороченный капот, увеличенный угол наклона лобового стекла и тщательно проработанные линии кузова.

"Это очень хорошая награда и настоящее признание для всех команд, которые работали над этим проектом. New Master является прекрасным примером того, что является сильной стороной коммерческих автомобилей Renault на протяжении более 120 лет" – отметил Хайнц-Юрген Лев, руководитель LCV Renault Group.

Photo: Johannes Reichel и Renault

"Жюри IVOTY было поражено новым дизайном, а также уровнем инноваций и технологий, разработанных в новой серии Master, которая отличается передовой аэродинамикой, большей простотой использования с повышенной эффективностью, пространством, безопасностью и комфортом. Более того, его новая мультиэнергетическая платформа может вместить дизельные, электрические и водородные силовые агрегаты. То есть здесь есть все атрибуты, соответствующие критериям программы наград", – отметил Джарлат Суини, председатель жюри конкурса "Международный фургон года".

Водородная версия "Мастера" пойдет в продажу только в следующем году. Ее разработке стоит благодарить новаторскому опыту совместного предприятия Renault Group и Plug компании HYVIA. Об этой машине редакция Авто24 рассказывала 16 сентября.