Який фургон назвали кращим на виставці в Ганновері

Цього року за титул найкращого змагалися Ford Transit Courier, Ford E-Transit Custom, Mercedes-Benz eSprinter, Renault Master, а також велика лінійка Stellantis ProOne (Fiat Ducato, Opel/Vauxhall Movano, Peugeot Boxer, Citroen Jumper/Relay + Toyota Proace Max). Кращим став Renault Master.

Для Renault це вже п'ята за рахунком нагорода International Van of the Year після Master II у 1998 році, Trafic II у 2002 році, Kangoo Z.E у 2012-му та Kangoo Van III у 2022 році.

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Прем’єра Renault Master відбулася восени минулого року. В компанії цю модель називають аеровеном, оскільки для більшої обтічності новому Master дістався вкорочений капот, збільшений кут нахилу лобового скла і ретельно опрацьовані лінії кузова.

"Це дуже хороша нагорода і справжнє визнання для всіх команд, які працювали над цим проєтом. New Master є чудовим прикладом того, що є сильною стороною комерційних автомобілів Renault протягом понад 120 років" – зазначив Хайнц-Юрген Льов, керівник LCV Renault Group.

Photo: Johannes Reichel та Renault

"Журі IVOTY було вражене новим дизайном, а також рівнем інновацій і технологій, розроблених у новій серії Master, яка відрізняється передовою аеродинамікою, більшою простотою використання з підвищеною ефективністю, простором, безпекою та комфортом. Більше того, його нова мультиенергетична платформа може вмістити дизельні, електричні та водневі силові агрегати. Тобто тут є усі атрибути, що відповідають критеріям програми нагород", – зазначив Джарлат Суїні, голова журі конкурсу «Міжнародний фургон року».

Воднева версія "Майстра" піде у продаж лише у наступному році. Її розробці варто завдячувати новаторському досвіду спільного підприємства Renault Group і Plug компанії HYVIA. Про цю машину редакція Авто24 розповідала 16 вересня.