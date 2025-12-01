Какой может быть новая Mazda2: фото

Рядом с Vision X-Coupe, привлекшим внимание роторно-гибридной системой, именно меньший Vision X-Compact оказался самым убедительным: его пропорции, похожи на Mini, почти “дружественный” характер и очень реалистичные габариты намекают на серийное будущее. И многие детали концепта выглядят не фантазией, а предварительным макетом реальной модели В-класса.

Дизайнеры Carscoops считают, если Mazda действительно превратит Vision X-Compact в новую Mazda2, большинство фирменных черт концепта сохранятся - но станут более сдержанными. Передняя часть, вероятно, унаследует вертикальные светодиодные “клыки” дневных ходовых огней и утопленные фары. Гладкая, закрашенная под цвет кузова решетка заменит традиционные отверстия, а нижняя часть бампера будет содержать воздухозаборники.

Боковая часть получит короткие свесы и почти вертикальную заднюю стойку, а сзади оставят характерные подковообразные фонари и более широкие двери багажника, чем у текущей Mazda2. Mazda позиционирует Vision X-Compact как автомобиль, способный к “эмпатическому искусственному интеллекту” и естественному речевому взаимодействию. Однако даже без футуризма салон следующей Mazda2 гарантированно станет намного современнее:

ожидается цифровая панель приборов с тремя основными шкалами;

инфотеймент на базе Google с отдельным сенсорным дисплеем;

физические регуляторы громкости и климата;

яркие дверные панели и мягкие материалы, недоступные большинству конкурентов.

Mazda давно умеет создавать приятные интерьеры - и эта модель может вывести бренд в лидеры класса. Компания также активно инвестирует в гибридизацию, поэтому наиболее вероятный кандидат - новый 1,5-литровый бензиновый двигатель в паре с последовательно-параллельной гибридной системой, передающей мощность на передние колеса через 8-ступенчатый “автомат”.

Полностью электрическая версия возможна теоретически - но маловероятна из-за высокой себестоимости в этом сегменте. Чтобы конкурировать с Renault R5, пришлось бы предлагать запас хода на уровне 350–400 км. Если Mazda действительно работает над новой Mazda2, ее премьера реалистична не ранее 2027 года.

Модели придется выйти на рынок, где уже ждет серьезная конкуренция с Toyota Yaris, Honda Fit/Jazz, Suzuki Swift, Kia Picanto, Renault Clio и электрическим R5, Volkswagen Polo, Mini Cooper и Fiat 500. Vision X-Compact показал, что Mazda не собирается сдавать позиции. И если этот концепт действительно намекает на следующую Mazda2, на горизонте появляется один из самых стильных и технологичных компактов десятилетия.