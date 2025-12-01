Якою може бути нова Mazda2: фото

Поруч із Vision X-Coupe, що привернув увагу роторно-гібридною системою, саме менший Vision X-Compact виявився найпереконливішим: його пропорції, схожі на Mini, майже “дружній” характер і дуже реалістичні габарити натякають на серійне майбутнє. І багато деталей концепту виглядають не фантазією, а попереднім макетом реальної моделі В-класу.

Дизайнери Carscoops вважають, якщо Mazda справді перетворить Vision X-Compact у нову Mazda2, більшість фірмових рис концепту збережуться — але стануть стриманішими. Передня частина, ймовірно, успадкує вертикальні світлодіодні “ікла” денних ходових вогнів і втоплені фари. Гладка, зафарбована під колір кузова решітка замінить традиційні отвори, а нижня частина бампера міститиме повітрозабірники.

Бічна частина отримає короткі звіси та майже вертикальну задню стійку, а позаду залишать характерні підковоподібні ліхтарі та ширші двері багажника, ніж у поточної Mazda2. Mazda позиціонує Vision X-Compact як автомобіль, здатний до “емпатичного штучного інтелекту” і природної мовної взаємодії. Проте навіть без футуризму салон наступної Mazda2 гарантовано стане набагато сучаснішим:

очікується цифрова панель приладів з трьома основними шкалами;

інфотеймент на базі Google з окремим сенсорним дисплеєм;

фізичні регулятори гучності та клімату;

яскраві дверні панелі та м’які матеріали, недоступні більшості конкурентів.

Mazda давно вміє створювати приємні інтер'єри — і ця модель може вивести бренд у лідери класу. Компанія також активно інвестує в гібридизацію, тому найімовірніший кандидат — новий 1,5-літровий бензиновий двигун у парі з послідовно-паралельною гібридною системою, що передає потужність на передні колеса через 8-ступеневий “автомат”.

Повністю електрична версія можлива теоретично — але малоймовірна через високу собівартість в цьому сегменті. Щоб конкурувати з Renault R5, довелося б пропонувати запас ходу на рівні 350–400 км. Якщо Mazda дійсно працює над новою Mazda2, її прем’єра реалістична не раніше 2027 року.

Моделі доведеться вийти на ринок, де вже чекає серйозна конкуренція з Toyota Yaris, Honda Fit/Jazz, Suzuki Swift, Kia Picanto, Renault Clio та електричним R5, Volkswagen Polo, Mini Cooper та Fiat 500. Vision X-Compact показав, що Mazda не збирається здавати позиції. І якщо цей концепт справді натякає на наступну Mazda2, на горизонті з’являється один із найстильніших і найтехнологічніших компактів десятиліття.