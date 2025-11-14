Mazda ставить хрест на роторному спорткарі

Останній серійний роторний спорткар бренду — Mazda RX-8, зійшов із конвеєра у 2012 році. А у 2015-му японський бренд знову підігрів інтерес, показавши ефектний концепт RX Vision. Однак проєкт згорнули, а у 2018 році команда розробників роторних моторів була повністю розпущена.

У 2023-му ротор несподівано повернувся у компактному кросовері MX-30 REV де він працює генератором для заряджання батареї. Аналогічну схему Mazda показала у концепті Iconic SP. Але це не стало сигналом повернення RX.

Mazda: головна проблема — гроші

Як пише Motor1, головний технічний директор Mazda Рюїчі Умешіта пояснює: технічно команда здатна створити новий роторний спорткар. Проблема одна — фінансове обґрунтування. Mazda залишається невеликим виробником: у 2024 році компанія продала 1,27 млн авто, тоді як, наприклад, BMW — понад 2,2 млн.

Концепт Mazda Iconic SP

Вкладати сотні мільйонів доларів у нішеве купе Mazda просто не може собі дозволити. Однак, паралельно компанія інвестує у:

першу спеціальну електричну платформу,

нову гібридну архітектуру,

розробку абсолютно нового ДВЗ Skyactiv-Z, який замінить усі поточні 4-циліндрові мотори,

розвиток 6-циліндрових силових агрегатів для моделей серії Large Platform.

Умови стають жорсткішими й через глобальні екостандарти — Mazda не може розпорошувати ресурси.

Miata — пріоритет №1

Крім того, наступне покоління MX-5 вже у розробці, і Mazda хоче зберегти його доступним, легким та драйвовим. Універсального RX у цій формулі просто немає. Компанії краще запропонувати нову Miata, ніж не представити нічого. Розробка роторного спорткара забрала б ресурси, потрібні для моделі, яку Mazda реально може продавати в обсягах.

Ротор у майбутньому? Тільки як генератор

Команда роторного двигуна була відновлена у 2024 році, але її завдання — адаптувати мотор до світових норм викидів та вдосконалити його в ролі генератора. Умешіта підтверджує, що можливість зробити ротор приводним для коліс теоретично існує, але це “значно складніше” і не є пріоритетом.

Mazda Vision X-Coupé

Навіть нещодавно показаний Vision X-Coupé не стане серійним. Це радше демонстрація дизайну Mazda 2035 року та нових технологій зі зниженням CO₂. Mazda також відмовилася від ідеї великого задньопривідного седана-конкурента BMW, хоча платформа і двигуни готові.

Якщо навіть такий проект був економічно недоцільним, то малосерійний RX — тим більше. Попит на електричні спорткари падає, роторний спорткар був би надто дорогим, а ротор як генератор у спорткарі просто втрачає сенс, адже не приводить колеса у дію. Саме тому Mazda продовжить розвивати гібриди, електромобілі та новий MX-5. RX із роторним двигуном — мрія, яка наразі суперечить фінансовим реаліям компанії.