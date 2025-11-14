Mazda ставит крест на роторном спорткаре

Последний серийный роторный спорткар бренда - Mazda RX-8, сошел с конвейера в 2012 году. А в 2015-м японский бренд снова подогрел интерес, показав эффектный концепт RX Vision. Однако проект свернули, а в 2018 году команда разработчиков роторных моторов была полностью распущена.

В 2023-м ротор неожиданно вернулся в компактном кроссовере MX-30 REV где он работает генератором для зарядки батареи. Аналогичную схему Mazda показала в концепте Iconic SP. Но это не стало сигналом возвращения RX.

Mazda: главная проблема - деньги

Как пишет Motor1, главный технический директор Mazda Рюичи Умешита объясняет: технически команда способна создать новый роторный спорткар. Проблема одна - финансовое обоснование. Mazda остается небольшим производителем: в 2024 году компания продала 1,27 млн авто, тогда как, например, BMW - более 2,2 млн.

Концепт Mazda Iconic SP

Вкладывать сотни миллионов долларов в нишевое купе Mazda просто не может себе позволить. Однако, параллельно компания инвестирует в:

первую специальную электрическую платформу,

новую гибридную архитектуру,

разработку совершенно нового ДВС Skyactiv-Z, который заменит все текущие 4-цилиндровые моторы,

развитие 6-цилиндровых силовых агрегатов для моделей серии Large Platform.

Условия становятся жестче и из-за глобальных экостандартов - Mazda не может распылять ресурсы.

Miata - приоритет №1

Кроме того, следующее поколение MX-5 уже в разработке, и Mazda хочет сохранить его доступным, легким и драйвовым. Универсального RX в этой формуле просто нет. Компании лучше предложить новую Miata, чем не представить ничего. Разработка роторного спорткара забрала бы ресурсы, нужные для модели, которую Mazda реально может продавать в объемах.

Ротор в будущем? Только как генератор

Команда роторного двигателя была восстановлена в 2024 году, но ее задача - адаптировать мотор к мировым нормам выбросов и усовершенствовать его в роли генератора. Умешита подтверждает, что возможность сделать ротор приводным для колес теоретически существует, но это “значительно сложнее” и не является приоритетом.

Mazda Vision X-Coupé

Даже недавно показанный Vision X-Coupé не станет серийным. Это скорее демонстрация дизайна Mazda 2035 года и новых технологий со снижением CO₂. Mazda также отказалась от идеи большого заднеприводного седана-конкурента BMW, хотя платформа и двигатели готовы.

Если даже такой проект был экономически нецелесообразным, то малосерийный RX - тем более. Спрос на электрические спорткары падает, роторный спорткар был бы слишком дорогим, а ротор как генератор в спорткаре просто теряет смысл, ведь не приводит колеса в действие. Именно поэтому Mazda продолжит развивать гибриды, электромобили и новый MX-5. RX с роторным двигателем - мечта, которая пока противоречит финансовым реалиям компании.