Какой штраф за неисправные тормозные сигналы

Довольно часто водители получают незаконные штрафы. Такие штрафы накладываются из-за неосведомленности водителя, который не может себя защитить. В частности, постановления выносятся за неисправность тормозных сигналов. Это происходит на основании ч.1 ст.121 КУоАП, информирует doradvokat.com.ua.

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Требования ДСТУ

Согласно п. 6.1.5 ДСТУ 3649:2010, на автомобиле должно быть не менее 2 лампы сигналов торможения красного цвета. Сигналы должны включаться во время торможения и работать в течение всего периода торможения (п. 6.1.7.2 ДСТУ 3649:2010).

Требования ПДД

Перечень неисправностей, которые запрещают эксплуатацию автомобиля, приведен в пунктах 31.1, 31.3, 31.4 ПДД. В то же время неисправные тормозные сигналы не относятся к этому списку. Эксплуатация транспортных средств с такой неисправностью разрешена, но с особенностями.

Особенности движения

В случае неисправности тормозных сигналов, Правила дорожного движения разрешают движение с подачей водителем сигнала торможения рукой. В соответствии с п. 9.3 ПДД, такой сигнал подается левой или правой рукой, поднятой вверх.

Ответственность за первое нарушение

Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности, с которыми его эксплуатация запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. (ч.1 ст.121 КУоАП). Данная ответственность применяется, если такое событие произошло впервые в течение года.

Наказание за повторное нарушение

Повторное нарушение в течение года наказывается строже. Предусмотрен штраф в размере от 850 грн до 1700 грн. Вместе со штрафом предусмотрено лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на 5-10 суток (ч.4 ст.121 КУоАП).

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Дополнительные ограничения

Если есть основания для совершения правонарушений этой категории, работник полиции может временно задержать транспортное средство. Это предусмотрено ст.265-2 КУоАП. Задержание осуществляется путем блокирования или доставки авто на специальную площадку.

Выводы и рекомендации

Неисправность тормозных сигналов создает проблемы для других участников дорожного движения. Однако правила дорожного движения не запрещают управлять транспортом с такой неисправностью. Ее желательно устранить, но это не обязательно для продолжения движения.

Советы водителям во избежание штрафов

Если инспектор пытается оштрафовать вас за неисправные тормозные сигналы, предоставьте ему для ознакомления данные разъяснения. Предложите ему детально ознакомиться с нормативными актами, приведенными выше. Если это не помогает – звоните юристам.

Рекомендации в случае получения штрафа

Если вы получили штраф на основании ч.1 ст.121 КУоАП, обязательно обжалуйте постановление. Иначе, в случае повторного нарушения, наказание будет более строгим. Вас могут лишить права управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев.