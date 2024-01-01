Який штраф за несправні гальмівні сигнали

Досить часто водії отримують незаконні штрафи. Такі штрафи накладаються через необізнаність водія, який не може себе захистити. Зокрема, постанови виносяться за несправність гальмівних сигналів. Це відбувається на підставі ч.1 ст.121 КУпАП, інформує doradvokat.com.ua.

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Вимоги ДСТУ

Згідно з п. 6.1.5 ДСТУ 3649:2010, на автомобілі має бути не менш ніж 2 лампи сигналів гальмування червоного кольору. Сигнали мають вмикатися під час гальмування і працювати протягом усього періоду гальмування (п. 6.1.7.2 ДСТУ 3649:2010).

Вимоги ПДР

Перелік несправностей, які забороняють експлуатацію автомобіля, наведено у пунктах 31.1, 31.3, 31.4 ПДР. Водночас несправні гальмівні сигнали не належать до цього списку. Експлуатація транспортних засобів із такою несправністю дозволена, але з особливостями.

Особливості руху

У разі несправності гальмівних сигналів, Правила дорожнього руху дозволяють рух із поданням водієм сигналу гальмування рукою. Відповідно до п. 9.3 ПДР, такий сигнал подається лівою або правою рукою, піднятою вгору.

Відповідальність за перше порушення

Керування водієм транспортним засобом, що має несправності, з якими його експлуатація забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. (ч.1 ст.121 КУпАП). Дана відповідальність застосовується, якщо така подія відбулася вперше протягом року.

Покарання за повторне порушення

Повторне порушення протягом року карається суворіше. Передбачено штраф у розмірі від 850 грн до 1700 грн. Разом зі штрафом передбачено позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на 5-10 діб (ч.4 ст.121 КУпАП).

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Додаткові обмеження

Якщо є підстави для вчинення правопорушень цієї категорії, працівник поліції може тимчасово затримати транспортний засіб. Це передбачено ст.265-2 КУпАП. Затримання здійснюється шляхом блокування або доставлення авто на спеціальний майданчик.

Висновки та рекомендації

Несправність гальмівних сигналів створює проблеми для інших учасників дорожнього руху. Проте правила дорожнього руху не забороняють керувати транспортом із такою несправністю. Її бажано усунути, але це не обов’язково для продовження руху.

Поради водіям для уникнення штрафів

Якщо інспектор намагається оштрафувати вас за несправні гальмівні сигнали, надайте йому для ознайомлення дані роз’яснення. Запропонуйте йому детально ознайомитися з нормативними актами, наведеними вище. Якщо це не допомагає – телефонуйте юристам.

Рекомендації у разі отримання штрафу

Якщо ви отримали штраф на підставі ч.1 ст.121 КУпАП, обов’язково оскаржуйте постанову. Інакше, у разі повторного порушення, покарання буде суворішим. Вас можуть позбавити права керування транспортом на строк від 3 до 6 місяців.