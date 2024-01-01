Какой средний запас хода имели электромобили в 2024 году

Как сообщает Ionity, разница за год кажется незначительной, подробная статистика за 10 лет демонстрирует значительный рост. В 2014 году средний запас хода составлял всего 135 километров. Самым массовым тогда был пионер среди электромобилей массового сегмента - Nissan Leaf.

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Стремительный рост за последние 10 лет вызван технологическим прорывом в сфере производства батарей. В частности, в 2016 году этот показатель уже составлял 351 км, а сегодняшние 455 км являются признаком зрелости рынка электрокаров, поскольку Эксперты считают, что 480 км - это оптимальный запас хода для большинства водителей.

Они считают, что этого достаточно, чтобы покрыть ежедневные потребности, а также комфортно осуществлять длинные поездки. Именно поэтому производители сейчас концентрируются на совершенствовании энергоэффективности, уменьшении веса батарей и улучшении зарядной инфраструктуры, вместо погони за рекордами запаса хода.

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К слову, рекорд максимального запаса хода принадлежит Lucid Air Dream Edition и составляет 837 километров по данным EPA. В общем, тот факт, что за последние 10 лет запас хода вырос втрое, показывает, насколько быстро автопроизводители развивают технологию электрической мобильности.