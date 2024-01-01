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Какой средний запас хода имели электромобили в 2024 году

За последние 10 лет запас хода электромобилей существенно вырос. Согласно последнему отчету Министерства энергетики США (DoE), средний запас хода электромобилей достиг рекордных 455 км для моделей 2024 года, что более чем на 20 км больше чем в 2023 году.
Запас хода электромобилей вырос втрое за последние 10 лет: исследование - Auto24

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Lucid Air Dream Edition

Даниил Северенчук
logo23 января, 16:00
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Как сообщает Ionity, разница за год кажется незначительной, подробная статистика за 10 лет демонстрирует значительный рост. В 2014 году средний запас хода составлял всего 135 километров. Самым массовым тогда был пионер среди электромобилей массового сегмента - Nissan Leaf.

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Стремительный рост за последние 10 лет вызван технологическим прорывом в сфере производства батарей. В частности, в 2016 году этот показатель уже составлял 351 км, а сегодняшние 455 км являются признаком зрелости рынка электрокаров, поскольку Эксперты считают, что 480 км - это оптимальный запас хода для большинства водителей.

Они считают, что этого достаточно, чтобы покрыть ежедневные потребности, а также комфортно осуществлять длинные поездки. Именно поэтому производители сейчас концентрируются на совершенствовании энергоэффективности, уменьшении веса батарей и улучшении зарядной инфраструктуры, вместо погони за рекордами запаса хода.

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К слову, рекорд максимального запаса хода принадлежит Lucid Air Dream Edition и составляет 837 километров по данным EPA. В общем, тот факт, что за последние 10 лет запас хода вырос втрое, показывает, насколько быстро автопроизводители развивают технологию электрической мобильности.

#Электромобиль #Зарядная инфраструктура #Фото #Новости #Автотехнологии