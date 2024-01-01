Який середній запас ходу мали електромобілі в 2024 році

Як повідомляє Ionity, різниця за рік здається незначною, детальна статистика за 10 років демонструє значне зростання. У 2014 році середній запас ходу становив лише 135 кілометрів. Наймасовішим тоді був піонер серед електромобілів масового сегменту - Nissan Leaf.

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Стрімкий ріст за останні 10 років спричинений технологічним проривом у сфері виробництва батарей. Зокрема, у 2016 році цей показник уже становив 351 км, а сьогоднішні 455 км є ознакою зрілості ринку електрокарів, оскільки Експерти вважають, що 480 км — це оптимальний запас ходу для більшості водіїв.

Вони вважають, що цього достатньо, щоб покрити щоденні потреби, а також комфортно здійснювати довгі поїздки. Саме тому виробники наразі концентруються на вдосконаленні енергоефективності, зменшенні ваги батарей та покращенні зарядної інфраструктури, замість гонитви за рекордами запасу ходу.

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До слова, рекорд максимального запасу ходу належить Lucid Air Dream Edition й становить 837 кілометрів за даними EPA. Загалом, той факт, що за останні 10 років запасу ходу зріс утричі, показує, наскільки швидко автовиробники розвивають технологію електричної мобільності.