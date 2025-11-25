Какой техникой Каолиция по разминированию усилила спецавтопарк ВСУ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, это был очередной раунд переговоров, сопредседателями которых выступили Литовская Республика и Исландия.

Приняли участие представители 12 государств-членов Коалиции, а также NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Security Assistance Group – Ukraine, NATO HQ, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие партнеры.

Делегации приехали не с пустыми руками

Основной темой обсуждения стал План имплементации возможностей Коалиции на 2026 год и согласование дальнейших шагов поддержки Украины в сфере гуманитарного разминирования.

В рамках повестки дня состоялось упомянутое выше дарение. Украине переданы современные механизированные комплексы, специализированный транспорт для личного состава и медицинской эвакуации, новейшие средства индивидуальной защиты и автономные системы радиоэлектронной борьбы.

Какую технику передали

С фото видно, что в пакете помощи были уже хорошо знакомые нашим читателям из лент новостей автомобили Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, грузовики Iveco, бронированные гуманитарные машины.

И хотя место проведения не указывается, техника на фоне этого исторического здания дает хорошую подсказку. Фото: Генштаб ВСУ

Вся техника в хорошем техническом состоянии и будет введена в эксплуатацию сразу после госрегистрации.

Ирландский разминировщик будет работать как робот

Среди подаренной техники на фотографиях хорошо просматривается робот для разминирования Reacher Reamda из семейства многофункциональных машин для обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD). Этот шестиколесный разминировщик разработан ирландской компанией Reamda Ltd.

Особенность дистанционно управляемой машины в том, что здесь пусть не очень большой, но все-таки собственный манипулятор для выполнения сложных и опасных задач, включая обнаружение и обезвреживание бомб, снарядов, мин.

Операционная способность расширена

Рука робота имеет шесть степеней свободы. А выдвижная платформа робота позволяет проникать в труднодоступные места, например, под автомобили или над препятствиями.

В нижней нише этой машины спрятан маленький колесный робот, который может оперировать под днищем автомобиля. Фото: Генштаб ВСУ

Универсальность в том, что он имеет отсек для инструментов, в котором могут храниться различные устройства, оружие и даже меньший робот (Remote Disruptor Platform, RDP) для операций в условиях ограниченного пространства.

Мобильность Reacher имеет шесть независимо управляемых колес, усовершенствованную подвеску и инерционную стабилизацию, что позволяет ему преодолевать сложный рельеф.