Якою технікою Каоліція з розмінування підсилила спецавтопарк ЗСУ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, це був черговий раунд переговорів, співголовами яких виступили Литовська Республіка та Ісландія.

Взяли участь представники 12 держав-членів Коаліції, а також NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Security Assistance Group – Ukraine, NATO HQ, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші партнери.

Делегації приїхали не з порожніми руками

Основною темою обговорення став План імплементації спроможностей Коаліції на 2026 рік та узгодження подальших кроків підтримки України у сфері гуманітарного розмінування.

В рамках порядку денного відбулося згадане вище дарування. Україні передано сучасні механізовані комплекси, спеціалізований транспорт для особового складу та медичної евакуації, новітні засоби індивідуального захисту та автономні системи радіоелектронної боротьби.

Яку техніку передали

З фото видно, що в пакеті допомоги були вже добре знайомі нашим читачам зі стрічок новин автомобілі Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, вантажівки Iveco, броньовані гуманітарні машини.

І хоча місце проведення не вказується, техніка на фоні цієї історичної будівлі дає гарну підказку. Фото: Генштаб ЗСУ

Уся техніка в доброму технічному стані й буде введена в експлуатацію відразу після держреєстрації.

Ірландський розміновувач працюватиме як робот

З-поміж подарованої техніки на світлинах добре проглядається робот для розмінування Reacher Reamda з сімейства багатофункціональних машин для знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD). Цей шестиколісний розміновувач розроблений ірландською компанією Reamda Ltd.

Особливість дистанційно керованої машини в тому, що тут хай не дуже великий, але все-таки власний маніпулятор для виконання складних та небезпечних завдань, включаючи виявлення та знешкодження бомб, снарядів, мін.

Операційна спроможність розширена

Рука робота має шість ступенів свободи. Висувна платформа робота може проникати у важкодоступні місця, наприклад, під автомобілі або над перешкодами.

У нижній ніші цієї машини захований маленький колісний робот, який може оперувати під дном автомобіля. Фото: Генштаб ЗСУ

Універсальність в тому, що він має відсік для інструментів, в якому можуть зберігатися різні пристрої, зброя та навіть менший робот (Remote Disruptor Platform, RDP) для операцій в умовах обмеженого простору.

Мобільність Reacher має шість незалежно керованих коліс, удосконалену підвіску та інерційну стабілізацію, що дозволяє йому долати складний рельєф.