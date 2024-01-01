Какую технику отправила в войска громада Хмельнитчины

В очередной пакет помощи вошли: передвижной банно-прачечный комплекс, карета скорой медицинской помощи для эвакуации раненых в тыловые лечебные учреждения, мобильный стоматологический кабинет и другая транспортно-логистическая техника.

В нынешней линейке транспорта пестрит от разнообразия брендов. К защитникам, как видно из фото, отправились Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, MAN TGL, Nissan Navara и другие модели мировых производителей, которые мы уже не раз описывали в ленте новостей.

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Как отметил на своей странице в Facebook начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, большую работу по подготовке такого масштабного транспортного пакета помощи военным подразделениям осуществили волонтеры Благотворительного фонда "Авангард" и Общественного объединения "Чемодан добра".

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Присоединился к проекту и Благотворительный фонд "Единство громады – путь к Победе". Он подготовил внедорожник, который будет помогать военным защищать Украину.

Фото: Хмельницкая ОВА

Каждое транспортное средство, подаренное в боевые подразделения, будет приближать победу, независимо от того, какого назначения та или иная машина. Скажем, авангардовцы пригнали автомобиль скорой медицинской помощи из Швейцарии, а передвижную стоматологию укомплектовывали сами вместе с бойцами Национальной гвардии.

Кстати, это не первый пакет помощи Благотворительного фонда "Авангард" в ноябре. Как показал мониторинг поставок, в течение последнего месяца осени ее волонтеры среди наиболее заметных даров отметились переданным в военный госпиталь Хмельницкого микроавтобусом Volkswagen Transporter. Машина будет служить для выполнения необходимых оперативных задач.

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Авангардовцы Сергей Вавринчук, Александр Прокопов, Александр Кравчук и Валерий Куликовский своими силами приобрели, заменили все необходимые детали, привели в надлежащее состояние и передали этот автомобиль военным медикам.

"Огромную работу делают военнослужащие на передовой, но и немалую работу делают наши медики, которые ежедневно спасают десятки, а то и сотни жизней", – отметил руководитель благотворительного фонда "Авангард" Сергей Вавринчук.

Фото: БФ Авангард

Не менее важными был в ноябре пакет из шин, которым загрузили фургон, или обычные рыболовные сети для сезонной маскировки техники и укрепления позиций на передовой в зависимости от климатических условий. Сетками для этого дела волонтеры разжились на складе рыбной инспекции, которая изъяла орудия незаконного лова у браконьеров.