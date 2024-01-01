Яку техніку відправила у війська громада Хмельниччини

В черговий пакет допомоги увійшли: пересувний банно-пральний комплекс, карета швидкої медичної допомоги для евакуації поранених у тилові лікувальні заклади, мобільний стоматологічний кабінет та інша транспортно-логістична техніка.

В нинішньому пакеті транспорту рясніє від розмаїття брендів. До захисників, як видно з фото, відправлено Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, MAN TGL, Nissan Navara та інші моделі світових виробників, які ми вже не раз описували у стрічці новин.

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Як зазначив на своїй сторінці в Facebook начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, велику роботу з підготовки такого масштабного транспортного пакета допомоги військовим підрозділам здійснили волонтери Благодійного фонду "Авангард" та Громадського об’єднання "Валіза добра".

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch – у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Долучився до проєкту й Благодійний фонд "Єдність громади – шлях до Перемоги". Він підготував позашляховик, який допомагатиме військовим боронити Україну.

Фото: Хмельницька ОВА

Кожен транспортний засіб, подарований у бойові підрозділи, наближатиме перемогу, незалежно від того, якого призначення та чи інша машина. Скажімо, авангардівці пригнали автомобіль швидкої медичної допомоги зі Швейцарії, а пересувну стоматологію укомплектовували самі разом із бійцями Національної гвардії.

До речі, це не перший пакет допомоги Благодійного фонду "Авангард" у листопаді. Як показав моніторинг постачань, протягом останнього місяця осені її волонтери з-поміж найбільш помітних дарувань відзначились переданим у військовий госпіталь Хмельницького мікроавтобусом Volkswagen Transporter. Машина служитиме для виконання необхідних оперативних завдань.

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Авангардівці Сергій Вавринчук, Олександр Прокопов, Олександр Кравчук та Валерій Куліковський своїми силами придбали, замінили всі необхідні деталі, привели у належний стан і передали той автомобіль військовим медикам.

"Величезну роботу роблять військовослужбовці на передовій, але й немалу роботу роблять наші медики, які щоденно рятують десятки, а то й сотні життів", – зазначив керівник благодійного фонду «Авангард» Сергій Вавринчук.

Фото: БФ Авангард

Не менш важливими був у листопаді пакет з шин, яким завантажили фургон, чи звичайні рибальські сітки для сезонного маскування техніки та укріплення позицій на передовій залежно від кліматичних умов. Сітками для цієї справи волонтери розжилися на складі рибної інспекції, яка вилучила знаряддя незаконного лову у браконьєрів.