В июле правительства США и ФРГ объявили об очередной помощи Украине военной техникой.

Новый пакет помощи США обеспечивает Украину самоходными артиллерийскими системами и боеприпасами, средствами ПВО, автомобилями, бронетехникой, противотанковыми вооружениями и другим оборудованием, которое поможет защитить украинский народ и противостоять агрессии России.

В июльский пакет колесной, гусеничной техники и орудий вошли:

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

27 тактических машин для эвакуации;

10 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

31 155-мм гаубица.

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Кроме этого в список американских поставок, утвержденный Белым домом, занесено оборудование для разминирования и обширную номенклатуру по арсенальным запасам, среди которых боеприпасы для ЗРК Патриот, высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), ракеты AIM-7 для ПВО, зенинтных комплексов Stinger, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, стрелковое оружие и более 28 млн патронов к нему и ручные гранаты.

Такая техника производилась ведущими производителями мира под стандарты НАТО и значительно превосходит образцы советского времени и нынешних российских заводов. Фото из открытых источников

Немецкое правительство в июле также сделало краткий обзор услуг военной поддержки Украины. Там отметили, что общая смета поставок в нынешнем году вырастет вдвое по сравнению с 2022 г. Если в прошлом году общая стоимость переданного Киеву со складов Бундесвера и других источников военного имущества и снаряжения составила 2 млрд. евро, то в текущем этот показатель вырастет до 5,4 млрд. евро.

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Что касается прошлых поставок, то Бундестаг опубликовал расширенный отчет на 23 страницах, где в деталях расписана предоставленная Украине помощь. А вот в нынешнем сообщении об услугах военной поддержки, находящихся в процессе подготовки/осуществления, немецкое правительство по соображениям безопасности воздержалось от сообщений о способах и сроках поставок, пока передача не состоится, но перечень озвучило.

Колесная и гусеничная боевая инженерная техника, которая находится в процессе подготовки/осуществления для передачи Украине:

56 многоцелевых гусеничных машин Bandvagn 206 (BV206);

66 бронетранспортеров (БТР);

110 боевых танков LEOPARD 1 (проект финансируется совместно с Данией);

20 боевых машин пехоты MARDER;

16 самоходных гаубиц Zuzana 2 (проект финансируется совместно с Данией и Норвегией);

1 мост для мостоукладывающей бронетехники BIBER;

17 бронированных мостоукладчиков BIBER;

2 мобильных и защищенных устройства разминирования;

38 машин разминирования WISENT 1;

3 тяжелые и средние мостовые системы;

5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах);

346 пограничных машин;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

12 большегрузных автопоездов М1070 Oshkosh;

30 автоцистерн (вода/топливо);

3 грузовика 8x6 со сменной системой загрузки с 8 выдвижными платформами;

62 тяжелых грузовика с сочлененной рамой 8x8 HX81 и 67 прицепов;

2 тягача и 4 прицепа;

10 защищенных автомобилей;

76 грузовиков Zetros.

Такая техника производилась ведущими производителями мира под стандарты НАТО и значительно превосходит образцы советского времени и нынешних российских заводов. Фото из открытых источников