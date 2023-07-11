В июле правительства США и ФРГ объявили об очередной помощи Украине военной техникой.
Новый пакет помощи США обеспечивает Украину самоходными артиллерийскими системами и боеприпасами, средствами ПВО, автомобилями, бронетехникой, противотанковыми вооружениями и другим оборудованием, которое поможет защитить украинский народ и противостоять агрессии России.
В июльский пакет колесной, гусеничной техники и орудий вошли:
- 32 БМП Bradley;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- 27 тактических машин для эвакуации;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
- 31 155-мм гаубица.
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Кроме этого в список американских поставок, утвержденный Белым домом, занесено оборудование для разминирования и обширную номенклатуру по арсенальным запасам, среди которых боеприпасы для ЗРК Патриот, высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), ракеты AIM-7 для ПВО, зенинтных комплексов Stinger, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, стрелковое оружие и более 28 млн патронов к нему и ручные гранаты.
Такая техника производилась ведущими производителями мира под стандарты НАТО и значительно превосходит образцы советского времени и нынешних российских заводов. Фото из открытых источников
Немецкое правительство в июле также сделало краткий обзор услуг военной поддержки Украины. Там отметили, что общая смета поставок в нынешнем году вырастет вдвое по сравнению с 2022 г. Если в прошлом году общая стоимость переданного Киеву со складов Бундесвера и других источников военного имущества и снаряжения составила 2 млрд. евро, то в текущем этот показатель вырастет до 5,4 млрд. евро.
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Что касается прошлых поставок, то Бундестаг опубликовал расширенный отчет на 23 страницах, где в деталях расписана предоставленная Украине помощь. А вот в нынешнем сообщении об услугах военной поддержки, находящихся в процессе подготовки/осуществления, немецкое правительство по соображениям безопасности воздержалось от сообщений о способах и сроках поставок, пока передача не состоится, но перечень озвучило.
Колесная и гусеничная боевая инженерная техника, которая находится в процессе подготовки/осуществления для передачи Украине:
- 56 многоцелевых гусеничных машин Bandvagn 206 (BV206);
- 66 бронетранспортеров (БТР);
- 110 боевых танков LEOPARD 1 (проект финансируется совместно с Данией);
- 20 боевых машин пехоты MARDER;
- 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 (проект финансируется совместно с Данией и Норвегией);
- 1 мост для мостоукладывающей бронетехники BIBER;
- 17 бронированных мостоукладчиков BIBER;
- 2 мобильных и защищенных устройства разминирования;
- 38 машин разминирования WISENT 1;
- 3 тяжелые и средние мостовые системы;
- 5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах);
- 346 пограничных машин;
- 1 пункт дезактивации транспортных средств;
- 12 большегрузных автопоездов М1070 Oshkosh;
- 30 автоцистерн (вода/топливо);
- 3 грузовика 8x6 со сменной системой загрузки с 8 выдвижными платформами;
- 62 тяжелых грузовика с сочлененной рамой 8x8 HX81 и 67 прицепов;
- 2 тягача и 4 прицепа;
- 10 защищенных автомобилей;
- 76 грузовиков Zetros.
Такая техника производилась ведущими производителями мира под стандарты НАТО и значительно превосходит образцы советского времени и нынешних российских заводов. Фото из открытых источников