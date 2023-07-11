В липні уряди США та ФРН оголосили про чергову допомогу Україні військовою технікою.

Новий пакет допомоги США забезпечує Україну самохідними артилерійськими системами та боєприпасами, засобами ППО, автомобілями, бронетехнікою, протитанковим озброєнням та іншим обладнанням, яке допоможе захистити український народ і протистояти агресії Росії.

До липневого пакету колісної, гусеничної техніки та гармат увійшли:

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

27 тактичних машин для техніки евакуації;

10 тактичних автомобілів для буксування та транспортування техніки;

31 155-мм гаубиця.

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Окрім цього до списку американських поставок, затвердженого Білим домом, занесено обладнання для розмінування та велику номенклатуру з арсенальних запасів, з-поміж яких боєприпаси для ЗРК Патріот, високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), ракети AIM-7 для ППО, зенітні комплекси “Стінгер”, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, стрілецька зброя і понад 28 мільйонів патронів до неї та ручні гранати.

Така техніка виготовлявся провідними виробниками світу під стандарти НАТО й значно перевершує зразки радянського часу та нинішніх російських заводів. Фото з відкритих джерел

Німецький уряд у липні також зробив короткий огляд послуг військової підтримки України. Він зазначив, що загальний кошторис поставок в нинішньому році зросте удвічі у порівнянні з минулим. Якщо торік загальна вартість переданого Києву зі складів Бундесверу та інших джерел військового майна та спорядження сягнула 2 млрд євро, то у поточному цей показник зросте до 5,4 млрд євро.

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Щодо минулих поставок, Бундестаг опублікував розширений звіт на 23 сторінках, де в деталях розписана надана Україні допомога. А ось у нинішньому повідомленні про послуги військової підтримки, що перебувають у процесі підготовки/здійснення, німецький уряд з міркувань безпеки утримався від повідомлень про способи і терміни поставок доти, поки передача не відбудеться, але перелік озвучив.

Колісна та гусенична бойова, інженерна техніка, що перебуває у процесі підготовки/здійснення для передачі Україні:

56 багатоцільових гусеничних машин Bandvagn 206 (BV206);

66 бронетранспортерів (БТР);

110 бойових танків LEOPARD 1 (проект фінансується спільно з Данією);

20 бойових машин піхоти MARDER;

16 самохідних гаубиць Zuzana 2 (проект фінансується спільно з Данією та Норвегією);

1 міст для мостоукладальної бронетехніки BIBER;

17 броньованих мостоукладачів BIBER;

2 мобільних та захищених пристрої розмінування;

38 машин розмінування WISENT 1;

3 важкі та середні мостові системи;

5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах);

346 прикордонних машин;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

12 великовантажних автопоїздів М1070 Oshkosh;

30 автоцистерн (вода/паливо);

3 вантажівки 8x6 зі змінною системою завантаження з 8 висувними платформами;

62 важкі вантажівки з зчленованою рамою 8x8 HX81 та 67 причепів;

2 тягачі та 4 причепи;

10 захищених автомобілів;

76 вантажівок Zetros.

Така техніка виготовлялася провідними виробниками світу під стандарти НАТО й значно перевершує зразки радянського часу та нинішніх російських заводів. Фото з відкритих джерел