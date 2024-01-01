Какую военную технику ВСУ используют в Курской области

Больше всего на Курском направлении было замечено боевых машин пехоты Marder 1A3 и машин разминирования WiSENT 1 MC. В основном, как пишет Defence24, это поставки из Германии, хотя такая техника была в траншах других союзников.

Кроме БМП Marder 1A3, в кадр попадали низкорамные транспортировочные системы RMMV HX81 8x8 для перевозки в район боевых действий тяжелой техники. Эксперты также фиксировали другую технику из немецких пакетов помощи. По меньшей мере один автомобиль BATT UMG замечен в районе Суджи, несколько десятков которых Германия доставила в Украину.

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Боевая машина пехоты Marder 1A3 на вооружении имеет 20-мм автоматическая пушка Rheinmetall MK20, а также 7,62-мм универсальный пулемет MG3.

БМП Marder 1A3 таможенный контроль на границе с РФ прошла на льготных условиях ВСУ. Фото: МО Украины

Боезапас к пушке составляет 202 снаряда, а к пулемету – 5000. Для борьбы с тяжелобронированными целями машина может комплектоваться пусковой установкой противотанковых управляемых ракет MILAN.

Броня в нынешнем исполнении БМП утолщена по сравнению с предыдущими версиями. В лобовой части корпуса обеспечивается защита от огня подкалиберными боеприпасами DM 43 калибра 20 мм. Мощный двигатель MTU MB 833 Ea-500 на 591 л.с. позволяет автомобилю разгоняться до 65 км/ч.

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Не обошлось и без немецких машин разминирования WiSENT 1 MC. В кадрах хорошо видно эти машины, на передней части которых установлены кубы динамической брони "Контакт-1". Эти элементы значительно повышают живучесть техники.

Семейство машин WiSENT на основе шасси танков Leopard 1 было создано, чтобы поддерживать в ходе боевых действий тяжелую технику, обеспечивая ей "коридоры" в зоне минных заграждений. Они имеют баллистическую защиту 5-го уровня и противоминную защиту 3-го уровня по стандарту STANAG 4569, но и этот показатель наши воины увеличивают с помощью дополнительной брони.

В зависимости от комплектации машины WISENT 1 имеют тральщик, крановую стрелу грузоподъемностью до 30 тонн, экскаваторную навеску или бульдозерный отвал.

Силовой установкой автомобиля является двигатель мощностью 938 л.с. Это позволяет автомобилю весом примерно 45 тонн разогнаться до 62 км/ч.