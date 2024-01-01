Яку військову техніку ЗСУ використовують в Курській області

Найбільше на Курському напрямку було помічено бойових машин піхоти Marder 1A3 та машин розмінування WiSENT 1 MC. В основному, як пише Defence24, це постачання з Німеччини, хоча така техніка була в траншах інших союзників.

Окрім БМП Marder 1A3, у кадр потрапляли низькорамні транспортувальні системи RMMV HX81 8x8 для перевезення в район бойових дій важкої техніки. Експерти також фіксували іншу техніку з німецьких пакетів допомоги. Щонайменше один автомобіль BATT UMG помічено в районі Суджі, кілька десятків яких Німеччина доставила в Україну.

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Бойова машина піхоти Marder 1A3 на озброєнні має 20-мм автоматична гармата Rheinmetall MK20, а також 7,62-мм універсальний кулемет MG3.

БМП Marder 1A3 митний контроль на кордоні з РФ пройшла на пільгових умовах ЗСУ. Фото: МО України

Боєзапас до гармати становить 202 снаряди, а до кулемета – 5000. Для боротьби з важкоброньованими цілями машина може комплектуватися пусковою установкою протитанкових керованих ракет MILAN.

Броня в нинішньому виконанні БМП потовщена в порівнянні з попередніми версіями. У лобовій частині корпусу забезпечується захист від вогню підкаліберними боєприпасами DM 43 калібру 20 мм. Потужний двигун MTU MB 833 Ea-500 на 591 к. с. дозволяє автомобілю розганятися до 65 км/год.

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Не обійшлося й без німецьких машин розмінування WiSENT 1 MC. В кадрах добре видно ці машини, на передній частині яких встановлені куби динамічної броні "Контакт-1". Ці елементи значно підвищують живучість техніки.

Сімейство машин WiSENT на основі шасі танків Leopard 1 було створено, щоб підтримувати в ході бойових дій важку техніку, забезпечуючи їй "коридори" в зоні мінних загороджень. Вони мають балістичний захист 5-го рівня та протимінний захист 3-го рівня за стандартом STANAG 4569, але й цей показник наші воїни збільшують за допомогою додаткової броні.

Залежно від комплектації машини WISENT 1 мають тральник, кранову стрілу вантажністю до 30 тонн, екскаваторну навіску або бульдозерний відвал.

Силовою установкою автомобіля є двигун потужністю 938 к.с. Це дозволяє автомобілю вагою приблизно 45 тонн розігнатися до 62 км/год.