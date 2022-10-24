В ходе контрнаступательных действий в Херсонской области украинским силам удается не только уничтожать российскую технику, но и захватывать относительно целую.

За последние дни в Херсонской области украинские силы захватили разные типы бронетехники военных России.

В руки украинских военных попали бронемашины, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и российские танки.

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Недавно бойцы Грузинского легиона продемонстрировали захваченный новейший российский танк T-90A. Эта модернизированная версия Т-90 поступила в производство в 2004 году и получила ряд усовершенствований.

Также на прежних позициях российских военных много устаревших танков Т-62М/МВ.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады рассказали, что захватили российский модернизированный танк Т-80БВМ.

Редкий российский бронетранспортер КамАЗ-43269 "Выстрел" был захвачен украинской армией в Херсонской области. Это вторая документированная такая потеря с 24 февраля этого года, хотя первые КамАЗ-43269 уничтожали в Украине еще в 2015 году.

Захваченный КАМАЗ-43269 "Выстрел"



Также украинским силам удалось захватить в Херсонской области и другую бронетехнику российских оккупационных сил: БТР-80, БМП-3, МТ-ЛБу, БМП-2.

Захваченный МТ-ЛБу российских военных в Херсонской области





Захваченная БМП-3 российских военных в Херсонской области

Напомним, 21 октября Оперативное командование “Юг” сообщило, что в Херсонской области Силы обороны Украины уже освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов.