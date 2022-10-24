У ході контрнаступальних дій на Херсонщині українським силам вдається не лише знищувати російську техніку, а й захоплювати відносно неушкоджену.

За останні дні у Херсонській області українські сили захопили різні типи бронетехніки військових Росії.

До рук українських військових потрапили бронемашини, бронетранспортери, бойові машини піхоти та російські танки.

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Нещодавно бійці Грузинського легіону продемонстрували захоплений новітній російський танк T-90A. Ця модернізована версія Т-90 надійшла у виробництво у 2004 році та отримала низку удосконалень.

Також на колишніх позиціях російських військових багато застарілих танків Т-62М/МВ.

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади розповіли, що захопили російський модернізований танк Т-80БВМ.

Рідкісний російський бронетранспортер КАМАЗ-43269 “Выстрел” був захоплений українською армією в Херсонській області. Це друга задокументована така втрата з 24 лютого цього року, хоча перші КАМАЗ-43269 знищували в Україні ще у 2015 році.

Захоплений КАМАЗ-43269 “Выстрел”



Також українським силам вдалося захопити у Херсонській області й іншу різну бронетехніку російських окупаційних сил: БТР-80, БМП-3, МТ-ЛБу, БМП-2.

Захоплений МТ-ЛБу російських військових у Херсонській області





Захоплена БМП-3 російських військових на Херсонщині

Нагадаємо, 21 жовтня Оперативне командування “Південь” повідомило, що у Херсонській області Сили оборони України вже звільнили від російських окупантів 88 населених пунктів.