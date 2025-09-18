Какую замену дизельным двигателям готовит Toyota?

Дизельные двигатели давно популярны и являются отличным решением для пикапов, фургонов или внедорожников. Однако, эра дизельных двигателей, с высокой вероятностью, приближается к концу. По крайней мере, так считают руководители Toyota Australia, пишет Carscoops.

Японский автопроизводитель до сих пор зависим от дизелей в Австралии. Из 163 491 автомобиля, проданного на этом рынке в течение первых восьми месяцев года, 48,4% имели дизельные двигатели. Наиболее популярными моделями являются Hilux, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, HiAce и Fortuner. Несмотря на это, вице-президент Toyota Australia по продажам, маркетинга и франчайзинговых операций Шон Хенли считает, что дизели скоро исчезнут.

“Дизель не исчезнет с рынка в течение следующего десятилетия, но после этого – я думаю, что водород вытеснит дизельное топливо. Я думаю, что в Австралии существует культура дизельного топлива, но в долгосрочной перспективе я не могу представить, что дизельное топливо обязательно станет топливом будущего, потому что реальность такова, что бензиновое транспортное средство может делать все, что оно может делать – плюс даже больше”, – сказал он журналистам.

Хенли отметил, что в период с 2030 следует ожидать значительного повышения продаж автомобилей на водородном топливе, что позволит им заменить дизельные авто. “В 2030-х годах, особенно на горизонте 2035 года, я искренне верю, что водород будет нашим будущим – и именно там, я думаю, вы можете увидеть изменения в технологии дизельного топлива... мы готовимся к этому будущему. Почему? Водород чистый, водород имеет запас хода, водородная инфраструктура будет значительно лучше, чем та, что есть сегодня, очевидно. Это будет удобнее и доступнее”.

Интересно, что большинство автопроизводителей отказались от развития водородных силовых агрегатов и инфраструктуры, тогда как Toyota до сих пор инвестирует в эту отрасль значительные суммы. Возможно, для развития заправочных станций по всему миру понадобится больше, чем один автопроизводитель.